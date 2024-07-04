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Выступление Путина на саммите ШОС. Главные заявления

Владимир Путин выступил на саммите глав государств — членов ШОС, который состоялся 4 июля в Астане.

Президент подчеркнул важность партнерства на основе равноправия и взаимного уважения, а также определил долгосрочные ориентиры сотрудничества в рамках утверждённой стратегии развития до 2035 года. Российский лидер также отметил экономические достижения и укрепление связей между странами-членами ШОС. В своем выступлении он приветствовал участников и отдельно Президента Белоруссии Александра Лукашенко по случаю принятия страны в полноправные члены ШОС.

Конфликт на Украине

По вопросу конфликта на Украине президент РФ подчеркнул, что Россия выступала за мирное разрешение кризиса, вызванного «абсолютно бесцеремонной политикой США во главе с их сателлитами». Путин сообщил, что Россия предложила новый план урегулирования конфликта, который позволяет немедленно прекратить боевые действия и начать переговоры при готовности украинской стороны и её западных спонсоров.

В середине июня нами представлен еще один вариант урегулирования, который в случае готовности украинской стороны, а главное — ее западных спонсоров, принять его позволил бы буквально одномоментно, немедленно прекратить боевые действия, сохранить человеческие жизни и начать переговоры.

Владимир Путин
президент России (цитата по «Ведомостям»)

Президент выразил благодарность участникам ШОС за их инициативы и предложения по мирному урегулированию конфликта на Украине.

Многополярный мир становится реальностью

Путин отметил, что мир стал многополярным, и указал на рост числа государств, которые поддерживают справедливое устройство мира и готовы решительно защищать свои законные права и традиционные ценности.

Многополярный мир стал реальностью. Ширится круг государств, выступающих за справедливое мироустройство и готовых решительно отстаивать свои законные права и защищать традиционные ценности. Укрепляются новые центры силы и экономического роста.

Владимир Путин
президент России (цитата по «Ведомостям»)

Путин подчеркнул, что новые центры силы и экономического роста продолжают укрепляться. Он также выразил необходимость смены устаревших евроцентричных и евроатлантических моделей на предложенную Россией «новую архитектуру сотрудничества и безопасности в Евразии», поскольку прежние модели порождали кризисы, включая украинский.

Принципы взаимодействия в ШОС

Владимир Путин подчеркнул важность партнерства в рамках ШОС, которое основано на принципах равноправия, учета взаимных интересов, уважения культурного многообразия и коллегиальных решений в сфере безопасности. Все эти принципы нашли отражение в Астанинской декларации, утвержденной на саммите.

Документ подтверждает приверженность стран к формированию справедливого многополярного миропорядка, основанного на центральной роли ООН и международном праве.

Долгосрочные ориентиры сотрудничества

Президент отметил значимость проекта стратегии развития ШОС до 2035 года, которая включает политическое, экономическое, энергетическое и технологическое сотрудничество. Цель данной стратегии — углубление практического взаимодействия во всех направлениях.

Экономические достижения ШОС

Тесные экономические связи стран ШОС приносят дивиденды всем ее членам. Владимир Путин отметил, что средний прирост ВВП стран-членов в 2023 году составил более 2,5%, а промышленное производство выросло на 4,5%. В то же время, инфляция составила лишь 2,4%. Товарооборот России со странами ШОС увеличился на четверть за прошлый год, а доля национальных валют в коммерческих операциях России с участниками ШОС за четыре месяца 2024 года превысила 92%.

Меры для повышения безопасности

Одним из приоритетов ШОС Путин назвал поддержание безопасности по периметру внешних границ. На это направлены преобразование Региональной антитеррористической структуры в универсальный центр, создание антинаркотического центра в Душанбе и утверждение трёхлетней программы по борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом.

Культурно-гуманитарное сотрудничество

Путин отметил развитие взаимодействия стран ШОС в области науки, охраны окружающей среды, туризма, спорта и молодежных обменов.

Завершение саммита

На завершение саммита был подписан пакет документов, включая Астанинскую декларацию и решение о поддержке инициативы «О мировом единстве за справедливый мир и согласие».

По итогам визита в Казахстан Путин даст пресс-конференцию. После завершения саммита впервые пройдет заседание в формате ШОС+, на котором к главам государств членов ШОС присоединятся руководители Азербайджана, Катара, Монголии, Турции, ОАЭ и Туркменистана. От международных организаций будут присутствовать генеральные секретари ООН, ОДКБ, СНГ, СВМДА и других.

ШОС

На сегодняшний день в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) входят десять стран: Белоруссия, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.

Декларация о создании ШОС была подписана в 2001 году, первоначально объединив шесть государств. Позже к ним присоединились Индия, Пакистан и Иран. В дополнение к постоянным членам ШОС включает в себя 14 стран, являющихся «партнерами по диалогу»: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, ОАЭ, Саудовская Аравия, Турция и Шри-Ланка. Два государства — Афганистан и Монголия — имеют статус наблюдателей в ШОС.

Нина Лютикова

Путин Владимир
ШОС