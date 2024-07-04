Выступление Путина на саммите ШОС. Главные заявления

Тесные экономические связи стран ШОС приносят дивиденды всем ее членам. Владимир Путин отметил, что средний прирост ВВП стран-членов в 2023 году составил более 2,5%, а промышленное производство выросло на 4,5%. В то же время, инфляция составила лишь 2,4%. Товарооборот России со странами ШОС увеличился на четверть за прошлый год, а доля национальных валют в коммерческих операциях России с участниками ШОС за четыре месяца 2024 года превысила 92%.