Выступление Путина на саммите ШОС. Главные заявления

Президент подчеркнул важность партнерства на основе равноправия и взаимного уважения, а также определил долгосрочные ориентиры сотрудничества в рамках утверждённой стратегии развития до 2035 года. Российский лидер также отметил экономические достижения и укрепление связей между странами-членами ШОС. В своем выступлении он приветствовал участников и отдельно Президента Белоруссии Александра Лукашенко по случаю принятия страны в полноправные члены ШОС.
Конфликт на Украине
По вопросу конфликта на Украине президент РФ подчеркнул, что Россия выступала за мирное разрешение кризиса, вызванного «абсолютно бесцеремонной политикой США во главе с их сателлитами». Путин сообщил, что Россия предложила новый план урегулирования конфликта, который позволяет немедленно прекратить боевые действия и начать переговоры при готовности украинской стороны и её западных спонсоров.
В середине июня нами представлен еще один вариант урегулирования, который в случае готовности украинской стороны, а главное — ее западных спонсоров, принять его позволил бы буквально одномоментно, немедленно прекратить боевые действия, сохранить человеческие жизни и начать переговоры.
Президент выразил благодарность участникам ШОС за их инициативы и предложения по мирному урегулированию конфликта на Украине.
Многополярный мир становится реальностью
Путин отметил, что мир стал многополярным, и указал на рост числа государств, которые поддерживают справедливое устройство мира и готовы решительно защищать свои законные права и традиционные ценности.
Многополярный мир стал реальностью. Ширится круг государств, выступающих за справедливое мироустройство и готовых решительно отстаивать свои законные права и защищать традиционные ценности. Укрепляются новые центры силы и экономического роста.
Путин подчеркнул, что новые центры силы и экономического роста продолжают укрепляться. Он также выразил необходимость смены устаревших евроцентричных и евроатлантических моделей на предложенную Россией «новую архитектуру сотрудничества и безопасности в Евразии», поскольку прежние модели порождали кризисы, включая украинский.
Принципы взаимодействия в ШОС
Владимир Путин подчеркнул важность партнерства в рамках ШОС, которое основано на принципах равноправия, учета взаимных интересов, уважения культурного многообразия и коллегиальных решений в сфере безопасности. Все эти принципы нашли отражение в Астанинской декларации, утвержденной на саммите.
Долгосрочные ориентиры сотрудничества
Президент отметил значимость проекта стратегии развития ШОС до 2035 года, которая включает политическое, экономическое, энергетическое и технологическое сотрудничество. Цель данной стратегии — углубление практического взаимодействия во всех направлениях.
Экономические достижения ШОС
Тесные экономические связи стран ШОС приносят дивиденды всем ее членам. Владимир Путин отметил, что средний прирост ВВП стран-членов в 2023 году составил более 2,5%, а промышленное производство выросло на 4,5%. В то же время, инфляция составила лишь 2,4%. Товарооборот России со странами ШОС увеличился на четверть за прошлый год, а доля национальных валют в коммерческих операциях России с участниками ШОС за четыре месяца 2024 года превысила 92%.
Меры для повышения безопасности
Одним из приоритетов ШОС Путин назвал поддержание безопасности по периметру внешних границ. На это направлены преобразование Региональной антитеррористической структуры в универсальный центр, создание антинаркотического центра в Душанбе и утверждение трёхлетней программы по борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом.
Культурно-гуманитарное сотрудничество
Путин отметил развитие взаимодействия стран ШОС в области науки, охраны окружающей среды, туризма, спорта и молодежных обменов.
Завершение саммита
На завершение саммита был подписан пакет документов, включая Астанинскую декларацию и решение о поддержке инициативы «О мировом единстве за справедливый мир и согласие».
По итогам визита в Казахстан Путин даст пресс-конференцию. После завершения саммита впервые пройдет заседание в формате ШОС+, на котором к главам государств членов ШОС присоединятся руководители Азербайджана, Катара, Монголии, Турции, ОАЭ и Туркменистана. От международных организаций будут присутствовать генеральные секретари ООН, ОДКБ, СНГ, СВМДА и других.
ШОС
Декларация о создании ШОС была подписана в 2001 году, первоначально объединив шесть государств. Позже к ним присоединились Индия, Пакистан и Иран. В дополнение к постоянным членам ШОС включает в себя 14 стран, являющихся «партнерами по диалогу»: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, ОАЭ, Саудовская Аравия, Турция и Шри-Ланка. Два государства — Афганистан и Монголия — имеют статус наблюдателей в ШОС.
Нина Лютикова