Лукашенко в Астане встретился с Генеральным секретарем ООН Гутерришем

Сотрудничество с ООН является одним из важнейших векторов внешней политики Беларуси. В период независимости страна внесла в ООН ряд важных инициатив, которые укрепили позитивный имидж белорусского государства на международной арене. Продвигается инициатива главы белорусского государства о необходимости начала широкого международного диалога для восстановления доверия и укрепления безопасности в духе Сан-Франциско.