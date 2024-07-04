Белоруссия стала полноправным членом ШОС. Как это повлияет на будущее организации

Саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Казахстане начался с подписания документов о приеме в состав организации Белоруссии. Как это повлияет на судьбу организации и какие задачи перед ней стоят, «Вечерняя Москва» узнала у политолога Сергея Маркова.
По его словам, ШОС занимается решением определенных вопросов, связанных с Центральной Азией. Поэтому вступление Белоруссии в организацию укрепит ее, но едва ли существенно повлияет на дальнейшее развитие ШОС.
— Это не имеет отношения к глобальным проблемам, но может укрепить Белоруссию. ШОС объединяет страны, которые не зависят от США. У организации было несколько задач с самого начала, и они остаются, — объяснил эксперт. — В первую очередь целью является недопущение светских режимов в Центральной Азии. Кроме того, ШОС предотвращает конфликты между участниками объединения по поводу воды, энергии и границ.
Еще одна задача организации — решить проблемы с Афганистаном, продолжил политолог:
— То есть не допустить, чтобы оттуда выплескивался радикальный исламизм, наркотрафик.
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Также ШОС предотвращает распространение влияния США на страны Центральной Азии. Все эти задачи не имеют отношения к Белоруссии, подчеркнул Марков.
— Но противовесом НАТО ШОС вряд ли станет. Я думаю, что у этого нет никаких шансов. ШОС решает конкретные задачи. Например, не допустить, чтобы Узбекистан пошел против Афганистана: представьте, какой это кошмар был бы для России, для Китая, — заключил политолог.
ШОС — международная организация, которая была основана в 2001 году. Теперь в нее входят десять государств: Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Страны-наблюдатели — Афганистан и Монголия, страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.