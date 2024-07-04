Белоруссия стала полноправным членом ШОС. Как это повлияет на будущее организации

— Это не имеет отношения к глобальным проблемам, но может укрепить Белоруссию. ШОС объединяет страны, которые не зависят от США. У организации было несколько задач с самого начала, и они остаются, — объяснил эксперт. — В первую очередь целью является недопущение светских режимов в Центральной Азии. Кроме того, ШОС предотвращает конфликты между участниками объединения по поводу воды, энергии и границ.