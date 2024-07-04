«Главком»: экс-главком Украины Залужный отправился в Лондон

Валерий Залужный, по информации «Главкома», за полгода с момента отставки ни разу не посещал Великобританию. Собеседники издания сообщили, что все это время он проходил обучение в Дипломатической академии Украины. По словам одного из источников, Залужный также попросил, чтобы посольство Украины в Лондоне не сообщало о его приезде около двух недель.
Депутат Верховной Рады Александр Мережко сказал «Главкому», что все сотрудники дипломатических миссий проходили обучение в академии, чтобы «подтянуть базовые вещи, связанные с дипслужбой, диппротоколом и дипэтикетом». При этом, как отметил экс-глава МИД Украины Вадим Пристайко, вся подготовительная работа проходит до обнародования президентского указа о назначении посла.
До Валерия Залужного должность посла Украины в Великобритании занимал Вадим Пристайко. 21 июля 2023 года Владимир Зеленский уволил его с поста, после чего посольство оставалось без дипломатического представителя страны. «Главком» отмечает, что новый посол может выехать в страну для начала работы только после соответствующего приказа МИД. По информации издания, в отношении Валерия Залужного он был подписан несколько дней назад.