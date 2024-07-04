«Главком»: экс-главком Украины Залужный отправился в Лондон

Валерий Залужный, по информации «Главкома», за полгода с момента отставки ни разу не посещал Великобританию. Собеседники издания сообщили, что все это время он проходил обучение в Дипломатической академии Украины. По словам одного из источников, Залужный также попросил, чтобы посольство Украины в Лондоне не сообщало о его приезде около двух недель.