Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Башкирии создал Совет по поддержке молодежи и волонтёров

Глава Башкирии создал Совет по поддержке молодежи и волонтёров.

Источник: Башинформ

В Башкирии создан Координационный совет при Главе Республики Башкортостан по реализации молодёжной политики и развитию волонтёрства в республике. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации РБ.

В документе говорится, что координационный совет — постоянно действующий совещательный орган, образованный для обеспечения взаимодействия и совместной деятельности государственных органов с органами местного самоуправления Башкортостана, которые принимают участие в решении стратегических вопросов реализации молодёжной политики, формировании приоритетных направлений развития молодёжи и добровольчества. Кроме того, стоит задача привлечения общественных объединений и организаций к решению задач в этой сфере.

Что касается функций, Совет обеспечит системность и комплексность проведения мероприятий в сфере молодёжной политики, привлекать экспертов и специалистов к изучению проблем, связанных с развитием в данной сфере, информировать общественность о своей работе. Также Совет окажет содействие в создании условий, обеспечивающих востребованность добровольческих организаций и волонтёров.

Кроме того, Совет подготовит рекомендации по решению проблем, возникающих в волонтёрской деятельности, поможет в проведении информационных кампаний, изучит опыт работы и лучшие практики в сфере молодёжной политики, окажет содействие развитию инфраструктуры учреждений молодёжной политики и примет участие в обсуждении проектов нормативных правовых актов РФ и РБ, регулирующих молодежную политику и добровольческую деятельность.

Совет возглавил Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров. Также в состав вошли первый заместитель руководителя администрации Главы РБ Азат Бадранов, председатель госкомитета республики по молодёжной политике Вито Сабиров, первый вице-премьер Урал Кильсенбаев, министры спорта Руслан Хабибов, семьи, труда и соцзащиты населения Ленара Иванова, образования и науки Ильдар Мавлетбердин и другие.