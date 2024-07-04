Глава Башкирии создал Совет по поддержке молодежи и волонтёров.

В документе говорится, что координационный совет — постоянно действующий совещательный орган, образованный для обеспечения взаимодействия и совместной деятельности государственных органов с органами местного самоуправления Башкортостана, которые принимают участие в решении стратегических вопросов реализации молодёжной политики, формировании приоритетных направлений развития молодёжи и добровольчества. Кроме того, стоит задача привлечения общественных объединений и организаций к решению задач в этой сфере.