На днях депутат парламента Молдавии от правящей партии «Действие и солидарность» (PAS) Оазу Нантой в эфире телеканала TVR Moldova заявил, что эффективная реинтеграция страны потребует утверждения закона о люстрации приднестровского руководства. Более того, он полагает, что необходимо начать диалог о репатриации тех, кто ходит с эполетами и оружием на левом берегу, и не желает быть лояльными гражданами Молдавии. Нантой также сказал, что Россия — большая, а линия фронта — длинная, намекая, что там понадобятся граждане Приднестровья.