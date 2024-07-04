Кремль подтвердил визит премьер-министра Индии Моди 8−9 июля

Газета The Tribune писала, что Нарендра Моди может посетить Россию 8 июля и уедет на следующий день. Однако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков их не подтверждал. Как отмечал «Ъ», визит индийского премьера в Москву, предположительно, состоится сразу после завершения первой сессии Лок-cабхи — нижней палаты индийского парламента нового созыва, которая проходит с 24 июня по 3 июля.