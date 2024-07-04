Кремль подтвердил визит премьер-министра Индии Моди 8−9 июля

«На переговорах с Владимиром Путиным будут обсуждены перспективы дальнейшего развития традиционно дружественных российско-индийских отношений, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня», — говорится в сообщении Кремля.
Газета The Tribune писала, что Нарендра Моди может посетить Россию 8 июля и уедет на следующий день. Однако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков их не подтверждал. Как отмечал «Ъ», визит индийского премьера в Москву, предположительно, состоится сразу после завершения первой сессии Лок-cабхи — нижней палаты индийского парламента нового созыва, которая проходит с 24 июня по 3 июля.
Последний раз господин Моди приезжал в Россию в 2019 году, тогда он посетил Владивосток. Владимир Путин последний раз посещал Индию с рабочим визитом в 2021 году. Господин Путин тогда отмечал, что российско-индийская дружба останется неизменной.