Андрей Бочаров провел совещание по модернизации ЖКХ в Волгограде

После объезда объектов ЖКХ Волгограда 4 июля губернатор Андрей Бочаров провел совещание по модернизации жилищно-коммунального хозяйства города-миллионника. Повышение качества и эффективности работы отрасли рассматривали как задачу перспективного социально-экономического развития на ближайшие 10 лет. До конца 2024 года власти планируют сформировать его полномасштабную концепцию.
При этом внимание уделят не только обновлению и строительству инфраструктуры, но повышению зарплат коммунальщиков, и кадровому вопросу.
Напомним, этот день волгоградские власти посвятили проблемам ЖКХ. Объехали старые коммунальные сооружения в Тракторозаводском районе, которые решили отстроить заново за 12 миллиардов. После побывали на стройке новой котельной и возле коллектора в пойме Царицы, а также объявили о возведении нового дюкера через Волгу.