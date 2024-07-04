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Андрей Бочаров провел совещание по модернизации ЖКХ в Волгограде

Власти формируют концепцию развития отрасли.

Источник: Комсомольская правда

После объезда объектов ЖКХ Волгограда 4 июля губернатор Андрей Бочаров провел совещание по модернизации жилищно-коммунального хозяйства города-миллионника. Повышение качества и эффективности работы отрасли рассматривали как задачу перспективного социально-экономического развития на ближайшие 10 лет. До конца 2024 года власти планируют сформировать его полномасштабную концепцию.

При этом внимание уделят не только обновлению и строительству инфраструктуры, но повышению зарплат коммунальщиков, и кадровому вопросу.

Напомним, этот день волгоградские власти посвятили проблемам ЖКХ. Объехали старые коммунальные сооружения в Тракторозаводском районе, которые решили отстроить заново за 12 миллиардов. После побывали на стройке новой котельной и возле коллектора в пойме Царицы, а также объявили о возведении нового дюкера через Волгу.