Андрей Бочаров провел совещание по модернизации ЖКХ в Волгограде

Напомним, этот день волгоградские власти посвятили проблемам ЖКХ. Объехали старые коммунальные сооружения в Тракторозаводском районе, которые решили отстроить заново за 12 миллиардов. После побывали на стройке новой котельной и возле коллектора в пойме Царицы, а также объявили о возведении нового дюкера через Волгу.