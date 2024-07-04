Астанинский саммит ШОС: Историческое событие для Казахстана

Астанинский саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) можно уверенно считать крупнейшим политическим мероприятием мирового уровня за всю историю Казахстана. Этот саммит, организованный и проведенный слаженно, без суеты и больших затрат, превзошел саммит ОБСЕ 2010 года, который носил преимущественно имиджевый характер. В отличие от него, текущий саммит ШОС сфокусирован на принятии конкретных решений и достижении реальных договоренностей с долгосрочным эффектом.
Формат «ШОС+» позволил Астане собрать большое количество ключевых политических лидеров планеты, что является очевидным достижением Министерства иностранных дел, Правительства и Администрации Президента Казахстана. На текущем этапе высокое доверие к Казахстану как активному субъекту международных отношений напрямую связано с личностью президента Касым-Жомарта Токаева. Его дипломатический опыт и авторитет в международной арене сыграли важную роль в успехе этого мероприятия.
Особое значение имеет участие в саммите Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Его присутствие и открытая поддержка со стороны ООН всех инициатив и усилий Казахстана в решении глобальных вопросов безопасности и экономической кооперации подчеркивают значимость этого события на международной арене. Генеральный секретарь отметил, что Казахстан является надежным партнером в деле укрепления глобальной безопасности и экономического сотрудничества.
Казахстан, являясь действующим председателем ШОС, стремится организовать максимально широкий диалог в условиях возрастающей геополитической напряженности. Страна продолжает призывать всех участников международных отношений к неукоснительной приверженности принципам международного права и отказу от конфронтационных подходов. Астанинский саммит ШОС демонстрирует готовность Казахстана играть активную роль в формировании мирной и стабильной международной среды, способствуя развитию взаимовыгодного сотрудничества.
В заключение, Астанинский саммит ШОС стал важным этапом в истории Казахстана, показавшим высокий уровень организации и эффективность казахстанской дипломатии. Этот саммит не только укрепил позиции страны на международной арене, но и продемонстрировал её готовность к решению глобальных вызовов.
Уразгали Сельтеев, политолог.