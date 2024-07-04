Астанинский саммит ШОС: Историческое событие для Казахстана

Астанинский саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) можно уверенно считать крупнейшим политическим мероприятием мирового уровня за всю историю Казахстана. Этот саммит, организованный и проведенный слаженно, без суеты и больших затрат, превзошел саммит ОБСЕ 2010 года, который носил преимущественно имиджевый характер. В отличие от него, текущий саммит ШОС сфокусирован на принятии конкретных решений и достижении реальных договоренностей с долгосрочным эффектом.