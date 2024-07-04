ЦИК Молдавии потребовал отстранить партию «Шанс» от участия в выборах

Президент Молдавии Майя Санду 24 декабря заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок, кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. Референдум пройдет в один день с выборами президента 20 октября.
«Мы завершили проверку деятельности партии “Шанс” во время предвыборной кампании перед всеобщими местными выборами в прошлом году и обнаружили нарушения. Партия не сотрудничала с ЦИК и не предоставила запрашиваемые документы. Мы направили запрос в суд, считаем, что эта партия не должна быть допущена к президентским выборам и референдуму по евроинтеграции», — сказал Постика в эфире телеканала RliveTV.
Он отметил, что суд города Бельцы сейчас рассматривает запрос ЦИК на ограничение деятельности партии «Шанс».
Оппозиция рассматривает действия ЦИК как попытку политического давления. ЦИК в свою очередь утверждает, что эти меры необходимы для обеспечения честности и прозрачности избирательного процесса.
Осенью прошлого года все кандидаты от партии «Шанс» были сняты с электоральной гонки во втором туре местных выборов.
В среду в Кишиневе на митинге в поддержку главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул был задержан лидер партии «Шанс» Алексей Лунгу. В генинспекторате полиции МВД республики журналистам сообщили, что в отношении политика начата доследственная проверка по статье о хулиганстве.
В Молдавии с мая 2022 года оппозиция проводит акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии «ПДС». Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия «Шор» и представители ряда других политформирований, в том числе партии социалистов, партии «Возрождение» и «Шанс». Они регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.