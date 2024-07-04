Лукашенко пригласил представителей ШОС на конференцию в Минске

«Приглашения руководствам ваших МИДов на минскую конференцию, которая пройдет этой осенью, уже направлены. Очень хотел бы, чтобы представители ваших стран участвовали в обсуждении хартии (по вопросам безопасности — ред.). Считаем, что она должна быть принята на уровне глав государств», — сказал он на встрече в Астане в формате «ШОС плюс».
«Нам нужно выработать концепцию, название и проект которой уже есть, — “Евразийская хартия многообразия и многополярности в XXI веке”. Ее идея возникла по итогам международной конференции, проведенной в октябре прошлого года в Минске», — сказал Лукашенко.
Он заявил, что это мероприятие стало ежегодным. «Более того, мы рассматриваем его как своего рода евразийскую альтернативу трансатлантической Мюнхенской конференции», — отметил президент.