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Лукашенко пригласил представителей ШОС на конференцию в Минске

АСТАНА, 4 июл — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск пригласил представителей стран ШОС в республику осенью на конференцию по евразийской безопасности.

Источник: © РИА Новости

«Приглашения руководствам ваших МИДов на минскую конференцию, которая пройдет этой осенью, уже направлены. Очень хотел бы, чтобы представители ваших стран участвовали в обсуждении хартии (по вопросам безопасности — ред.). Считаем, что она должна быть принята на уровне глав государств», — сказал он на встрече в Астане в формате «ШОС плюс».

«Нам нужно выработать концепцию, название и проект которой уже есть, — “Евразийская хартия многообразия и многополярности в XXI веке”. Ее идея возникла по итогам международной конференции, проведенной в октябре прошлого года в Минске», — сказал Лукашенко.

Он заявил, что это мероприятие стало ежегодным. «Более того, мы рассматриваем его как своего рода евразийскую альтернативу трансатлантической Мюнхенской конференции», — отметил президент.

Лукашенко Александр
ШОС