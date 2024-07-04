Лукашенко пригласил представителей ШОС на конференцию в Минске

«Приглашения руководствам ваших МИДов на минскую конференцию, которая пройдет этой осенью, уже направлены. Очень хотел бы, чтобы представители ваших стран участвовали в обсуждении хартии (по вопросам безопасности — ред.). Считаем, что она должна быть принята на уровне глав государств», — сказал он на встрече в Астане в формате «ШОС плюс».