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В Самарской области появится депар­тамент науки

Об этом стало известно на заседании областного правительства 4 июля 2024 года.

В Самарской области появится новая структура регионального правительства. Речь идет о создании департамента науки. Он будет включен в систему органов власти, не являющихся министерствами. В нем будут работать 15 человек, отвечающие за развитие науки и образования в регионе.

Ранее сообщалось, что в регионе будет создано министерство науки. Однако в итоге власти остановились на профильном департаменте.