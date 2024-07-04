В Самарской области появится новая структура регионального правительства. Речь идет о создании департамента науки. Он будет включен в систему органов власти, не являющихся министерствами. В нем будут работать 15 человек, отвечающие за развитие науки и образования в регионе.



Ранее сообщалось, что в регионе будет создано министерство науки. Однако в итоге власти остановились на профильном департаменте.