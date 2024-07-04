Алексей Беспрозванных поздравил Калининградскую область с 78-летием

«День действительно хороший и знаменательный — 78 лет назад была образована Калининградская область. И одновременно с этим сегодня 50 дней моей работы в регионе. Рад работать и жить в таком прекрасном месте с открытыми и добрыми людьми. Каждый округ региона по-своему красив и уникален, замечаю это каждый раз, как приезжаю в муниципалитеты. Впереди много планов и решений. Спасибо, что в нашем общении даёте много идей по развитию региона и делитесь своими проблемами. С праздником, друзья! Будем вместе делать наш край лучше!», — говорится в сообщении.