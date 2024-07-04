Глава Башкирии поручил усилить контроль за безопасностью на детских площадках.

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил госкомитету РБ по жилищному и строительному надзору регулярно проводить выездные осмотры детских площадок, чтобы исключить травмирование мальчишек и девчонок.
В частности, он поставил задачу проинспектировать детские площадки на наличие качелей с жёсткой сцепкой, чтобы затем заменить их на более безопасные конструкции. Кроме того, игровые площадки должны быть оборудованы мягкой основой, чтобы дети не получали ссадины и не травмировались во время игр.
Данный вопрос находится на контроле Главы региона регулярно, на протяжении уже нескольких лет. На сегодняшний день, по информации госкомитета, около 5 тысяч качелей приведены в соответствие требованиям.
Тем не менее инспекция площадок продолжается. Так, только за одну неделю, с 26 июня по 2 июля, сотрудники госкомитета осмотрели игровые площадки, расположенные на территории Стерлитамака и Стерлитамакского района. Они побывали на детских площадках на ул. Лазурная в селе Мариинский, на ул. Юрматинская и Волочаевская в Стерлитамаке.
В ходе мониторинга были выявлены различные дефекты. Среди них — заусенцы, отщепы, сколы на деревянных поверхностях; отслоение окрасочного слоя; отсутствие ступени на горке
«Обращаю внимание руководителей управляющих организаций, что по действующим требованиям неисправности оборудования, обнаруженные в процессе эксплуатации, снижающие безопасность, должны быть немедленно устранены. Если это невыполнимо, то принимаются меры, обеспечивающие невозможность пользования оборудованием, либо оборудование демонтируется и удаляется с детской игровой площадки, — уточнил главный государственный жилищный инспектор Башкирии Артур Давлетшин. — Рекомендуем регулярно осматривать детские игровые площадки, находящиеся на ваших территориях».
Как сообщал «Башинформ», ранее свой мониторинг провела Общественная палата Башкирии. Они проехались по 50 муниципалитетам, оценили более 400 детских игровых и спортивных площадок.
«В целом детские и спортивные игровые комплексы, обследованные членами общественных палат и советов муниципалитетов, отвечают требованиям безопасности, — отметила член Общественной палаты РБ Рита Некрасова. — Среди наиболее частых нарушений — качели, не отвечающие современным требованиям. Встречается также выломанные ступени на горке, и уровень приземления вызывает справедливые опасения. В единичных случаях проверяющие указывали на торчащие из-под покрытия пруты и прочие небезопасные элементы».
Также на контроле Главы республики находится и вопрос состояния детских аттракционов. Радий Хабиров потребовал не допускать к эксплуатации аттракционы, которые не прошли ежегодное техническое обследование и временную регистрацию по месту установки.
К летнему сезону было подготовлено 418 аттракционов. Из них пять не допущены к эксплуатации. Радий Хабиров поручил гостехнадзору привлекать к ответственности за небезопасные аттракционы глав муниципалитетов.
«Поручение оформите, пожалуйста, кто допустил нарушения, штрафуйте руководителей муниципалитетов. У вас полномочия есть. Это, в конце концов, касается жизни маленьких детей. И тут уж церемониться не надо», — сказал Радий Хабиров, обращаясь к председателю Госкомитета РБ по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Уралу Искандарову.
Говоря о безопасности детей, Глава Башкирии поручил также оснастить камерами видеонаблюдения дворы многоквартирных домов. Как сообщал «Башинформ», в 2019 году в рамках программы установлено 2228 камер. Из них 1307 камер уже подключены к «Безопасному городу», 495 передают информацию в администрацию муниципального образования, 426 камер доступны жителям МКД. Еще 1816 камер установили в рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». В обзор видеокамер попадают детские и спортивные площадки, парковки, входные группы, что гарантирует безопасность детей и личного имущества жителей.