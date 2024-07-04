Глава Башкирии поручил усилить контроль за безопасностью на детских площадках.

В частности, он поставил задачу проинспектировать детские площадки на наличие качелей с жёсткой сцепкой, чтобы затем заменить их на более безопасные конструкции. Кроме того, игровые площадки должны быть оборудованы мягкой основой, чтобы дети не получали ссадины и не травмировались во время игр.