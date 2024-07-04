МИД Приднестровья обвинил ПА ОБСЕ в гибридной войне против республики

«Министерство иностранных дел ПМР заявляет решительный протест в связи с лживыми обвинениями и предвзятыми оценками, содержащимися в тексте резолюции Парламентской ассамблеи ОБСЕ, которые не имеют ничего общего с реальным положением дел в Приднестровье. Расцениваем инцидент как соучастие ПА ОБСЕ в гибридной войне против Приднестровья, грубо противоречащее целям Организации, а именно обеспечению безопасности и сотрудничества в Европе», — говорится в заявлении ведомства.