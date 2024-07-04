Собянин: реализуем самую масштабную программу благоустройства улиц

«Наводим красоту здесь, делаем благоустройство комплексное от фасада до фасада, чтобы вся ваша улица Академика Королева была как центральный проспект — красивой, удобной. Чтобы это благоустройство было долговечным, чтобы его не переделывали каждый год. Это очень важно», — отметил Собянин во время общения с жителями.