В середине июня Москва предложила очередной план урегулирования конфликта на Украине. Президент России Владимир Путин отметил, что новые условия позволят одномоментно прекратить боевые действия. «Вечерняя Москва» обсудила с политологом Юрием Световым, согласится ли Украина на предложенный вариант решения конфликта и изменит ли этот план ситуацию на поле боя.
— В середине июня нами представлен еще один вариант урегулирования (конфликта на Украине — прим. «ВМ»), который в случае готовности украинской стороны, а главное — ее западных спонсоров, принять его позволил бы буквально одномоментно, немедленно прекратить боевые действия, сохранить человеческие жизни и начать переговоры, — заявил Владимир Путин.
По словам собеседника «ВМ», условия этого плана требовали признания Севастополя и Крыма частью РФ, полной демилитаризации Украины, продолжения денацификации Украины и перехода к нейтральному курсу.
— Эти условия были выдвинуты на июнь, но они не окончательны и могут измениться, исходя из положения дел на земле. В 2014 году Крым проголосовал за присоединение к России ДНР и ЛНР, но они продолжали оставаться в составе Украины. Минские соглашения тогда были направлены на то, чтобы эти две части Украины чувствовали себя уверенно. Позже, когда мы признали их частью РФ, украинцы отказывались соблюдать Минские соглашения и началась СВО, — напомнил Светов.
Однако сейчас говорить о мирных переговорах бессмысленно, уверен политолог.
— На сегодняшний день мы хотим, чтобы Украина признала новые части РФ и вывела свои войска из тех регионов, откуда мы их пока не вывели самостоятельно. Но Киев продолжает твердить о границах 1991 года. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что у него собрано 14 бригад и он ждет поставок западного оружия, чтобы начать контрнаступление. Поэтому все разговоры о перемирии носят ритуальный характер, — считает Светов.
Политолог Михайлов рассказал о судьбе истребителей F-16, переданных Украине.
Однако, несмотря на все заявления западных партнеров, Украина не отказывается от мирных переговоров, сообщил эксперт.
— Мы готовы к мирному урегулированию конфликта, но оно должно проходить на наших условиях, потому что мы побеждающая сторона. А вернуться снова к Минским соглашениям: заморозить линию боевого соприкосновения, ждать перевооружения Украины и нового финансирования НАТО нет никакого смысла для нас. К тому же совсем недавно альянс заявил о выделении 40 миллиардов долларов в качестве военной помощи Украине. Для нас это невыгодно, — заключил политолог.