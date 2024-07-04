Поможет ли план России по урегулированию прекратить боевые действия на Украине

— Эти условия были выдвинуты на июнь, но они не окончательны и могут измениться, исходя из положения дел на земле. В 2014 году Крым проголосовал за присоединение к России ДНР и ЛНР, но они продолжали оставаться в составе Украины. Минские соглашения тогда были направлены на то, чтобы эти две части Украины чувствовали себя уверенно. Позже, когда мы признали их частью РФ, украинцы отказывались соблюдать Минские соглашения и началась СВО, — напомнил Светов.