Лукашенко и Си Цзиньпин провели встречу в Астане

Си Цзиньпин прежде всего поздравил Александра Лукашенко с получением Беларусью нового статуса в Шанхайской организации сотрудничества: на саммите в Астане республика была принята в ШОС в качестве полноправного члена.
«Вчера в вашей стране отметили День Независимости, а сегодня ваша страна стала полноценным членом ШОС. Я вас горячо поздравляю», — сказал Председатель КНР.
Он напомнил, что в прошлом году Президент Беларуси дважды посетил с визитом Китай. Во время состоявшихся переговоров стороны наметили планы по развитию всепогодного и стратегического партнерства. Плотные контакты поддерживаются на всех уровнях.
«Мы обязательно будем способствовать дальнейшему стабильному развитию наших отношений», — заявил Си Цзиньпин. При этом, добавил китайский лидер, стороны намерены двигаться в этом направлении семимильными шагами.
Александр Лукашенко в свою очередь выразил благодарность Председателю КНР и министру иностранных дел Китая за колоссальную поддержку Беларуси на пути к членству в ШОС.
«Я очень рад, что вы становитесь председателем (в 2025 году Китай будет председательствовать в ШОС. — Прим. БЕЛТА), это значит, что у меня будет лишняя возможность в будущем году посетить Китайскую Народную Республику. Я выписал ваши инициативы, которые вы продвигаете в ШОС (глобальная безопасность, глобальное развитие, глобальная цивилизация, глобальное управление искусственным интеллектом — вы уже заметили и положительное, и отрицательное в искусственном интеллекте), — мы всячески поддерживаем все ваши инициативы. Особенно главную инициативу — по урегулированию украинского кризиса. Эта инициатива созвучна с инициативой Бразилии», — отметил Президент.
Проведя основную двустороннюю встречу с участием делегаций, лидеры Беларуси и Китая вернулись на саммит в формате «ШОС плюс», а после снова возобновили переговоры, но уже один на один. Александр Лукашенко и Си Цзиньпин общались долго, при необходимости подключая к разговору министра иностранных дел КНР.