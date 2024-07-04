Лукашенко и Си Цзиньпин провели встречу в Астане

«Я очень рад, что вы становитесь председателем (в 2025 году Китай будет председательствовать в ШОС. — Прим. БЕЛТА), это значит, что у меня будет лишняя возможность в будущем году посетить Китайскую Народную Республику. Я выписал ваши инициативы, которые вы продвигаете в ШОС (глобальная безопасность, глобальное развитие, глобальная цивилизация, глобальное управление искусственным интеллектом — вы уже заметили и положительное, и отрицательное в искусственном интеллекте), — мы всячески поддерживаем все ваши инициативы. Особенно главную инициативу — по урегулированию украинского кризиса. Эта инициатива созвучна с инициативой Бразилии», — отметил Президент.