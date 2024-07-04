Ричмонд
+30°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко и Си Цзиньпин провели встречу в Астане

4 июля, Астана /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко и Председатель КНР Си Цзиньпин провели встречу в Астане на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БелТА

Си Цзиньпин прежде всего поздравил Александра Лукашенко с получением Беларусью нового статуса в Шанхайской организации сотрудничества: на саммите в Астане республика была принята в ШОС в качестве полноправного члена.

«Вчера в вашей стране отметили День Независимости, а сегодня ваша страна стала полноценным членом ШОС. Я вас горячо поздравляю», — сказал Председатель КНР.

Он напомнил, что в прошлом году Президент Беларуси дважды посетил с визитом Китай. Во время состоявшихся переговоров стороны наметили планы по развитию всепогодного и стратегического партнерства. Плотные контакты поддерживаются на всех уровнях.

«Мы обязательно будем способствовать дальнейшему стабильному развитию наших отношений», — заявил Си Цзиньпин. При этом, добавил китайский лидер, стороны намерены двигаться в этом направлении семимильными шагами.

Александр Лукашенко в свою очередь выразил благодарность Председателю КНР и министру иностранных дел Китая за колоссальную поддержку Беларуси на пути к членству в ШОС.

«Я очень рад, что вы становитесь председателем (в 2025 году Китай будет председательствовать в ШОС. — Прим. БЕЛТА), это значит, что у меня будет лишняя возможность в будущем году посетить Китайскую Народную Республику. Я выписал ваши инициативы, которые вы продвигаете в ШОС (глобальная безопасность, глобальное развитие, глобальная цивилизация, глобальное управление искусственным интеллектом — вы уже заметили и положительное, и отрицательное в искусственном интеллекте), — мы всячески поддерживаем все ваши инициативы. Особенно главную инициативу — по урегулированию украинского кризиса. Эта инициатива созвучна с инициативой Бразилии», — отметил Президент.

Проведя основную двустороннюю встречу с участием делегаций, лидеры Беларуси и Китая вернулись на саммит в формате «ШОС плюс», а после снова возобновили переговоры, но уже один на один. Александр Лукашенко и Си Цзиньпин общались долго, при необходимости подключая к разговору министра иностранных дел КНР.

Лукашенко Александр
ШОС