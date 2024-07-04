Парламентское большинство отклонило целый ряд инициатив оппозиции

Однако и эта инициатива не нашла поддержки у правящей PAS. Отклонило большинство и другую инициативу БКС — о субсидировании и стимулировании экономических агентов в области животноводства, которые будут инвестировать в эту сферу, путем освобождения их на пять лет от подоходного налога.