Парламентское большинство отклонило целый ряд инициатив оппозиции

Правящее большинство не поддержало включение в повестку заседания инициативы об отставке спикера Игоря Гросу.
Парламентская оппозиция также предложила рассмотреть проект поддержки экономических агентов, предусматривающий отсрочку штрафов за просрочку уплаты налогов и сборов на период 2022—2023 годов.
«В 2023 году в основных отраслях, таких как экспорт, внутренняя торговля и промышленный сектор, зафиксированы отрицательные результаты. Таким образом, по итогам 2023 года у Налоговой инспекции накопилась задолженность в размере 1 440 000 000 леев. Однако нагрузка на экономических агентов достаточно высока».
Однако и эта инициатива не нашла поддержки у правящей PAS. Отклонило большинство и другую инициативу БКС — о субсидировании и стимулировании экономических агентов в области животноводства, которые будут инвестировать в эту сферу, путем освобождения их на пять лет от подоходного налога.
Не согласились в PAS от рассмотрения инициативы об ограничении зарплаты чиновников. Проект оппозиции предусматривал, что в период с марта по декабрь ежемесячная заработная плата, рассчитанная для государственных чиновников, будет ограничена двумя средними зарплатами по экономике, то есть не более 19 800 леев.
Инициатива о создании комиссии по расследованию парламентского контроля над деятельностью Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ) также не нашла поддержки парламентского большинства.
Не согласились PAS и рассмотреть социальную инициативу БКС о проведении слушания по вопросу оплаты персональных ассистентов. Депутат Иванна Кёксал потребовала заслушать по этому вопросу министра труда и социальной защиты Алексея Бузу, отметив, что посредством реформы Restart планировалось улучшить систему социальных услуг, однако в итоге финансирование персональных ассистентов в муниципии Кишинев и в Гагаузии было переведено на местные бюджеты.
«Для оплаты труда персональных ассистентов Кишинева и других регионов деньги выделяются из госбюджета, и только для проживающих в Гагаузской автономии не нашлось средств. Я считаю, что это не что иное как открытая дискриминация, потому что в автономии также проживают граждане Республики Молдова».
По ее словам, финансирование оплаты труда 115 из 260 персональных ассистентов Гагаузии, которое теперь легло на местный бюджет, составляет около 9 миллионов леев в год.