Мирзиеев предложил перезагрузить торгово-экономическое сотрудничество ШОС

«Узбекистан предлагает последовательно перезагрузить торгово-экономическое сотрудничество на пространстве ШОС, которое продолжает оставаться фрагментарным», — сказал Мирзиёев на встрече в формате «ШОС плюс» в рамках саммита ШОС.
По его оценке, странам организации до сих пор не удалось создать прочные основы многосторонней торговли и межотраслевого партнерства, также в течение длительного времени не достигнут консенсус по вопросу создания фонда и банка развития ШОС.
Мирзиеев отметил, что сегодня на саммите ШОС его участники согласились принять комплексные меры по упрощению торговых процедур и развитию электронной торговли, стимулированию технологической кооперации.
«С целью создания эффективной платформы для бизнес-диалога с привлечением всех партнеров предлагаем ежегодно проводить в наших странах международную промышленную выставку “Экспо ШОС”, — добавил Мирзиёев.
ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, в четверг на саммите в Астане к ним официально присоединилась Белоруссия. Страны-наблюдатели — Афганистан и Монголия, страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.