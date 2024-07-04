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Мирзиеев предложил перезагрузить торгово-экономическое сотрудничество ШОС

ТАШКЕНТ, 4 июл — РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил перезагрузить торгово-экономическое сотрудничество стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), по его оценке, оно остается фрагментарным.

Источник: © РИА Новости

«Узбекистан предлагает последовательно перезагрузить торгово-экономическое сотрудничество на пространстве ШОС, которое продолжает оставаться фрагментарным», — сказал Мирзиёев на встрече в формате «ШОС плюс» в рамках саммита ШОС.

По его оценке, странам организации до сих пор не удалось создать прочные основы многосторонней торговли и межотраслевого партнерства, также в течение длительного времени не достигнут консенсус по вопросу создания фонда и банка развития ШОС.

Мирзиеев отметил, что сегодня на саммите ШОС его участники согласились принять комплексные меры по упрощению торговых процедур и развитию электронной торговли, стимулированию технологической кооперации.

«С целью создания эффективной платформы для бизнес-диалога с привлечением всех партнеров предлагаем ежегодно проводить в наших странах международную промышленную выставку “Экспо ШОС”, — добавил Мирзиёев.

ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, в четверг на саммите в Астане к ним официально присоединилась Белоруссия. Страны-наблюдатели — Афганистан и Монголия, страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.

Шавкат Мирзиеев
ШОС
экономика