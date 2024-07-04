Молдавский депутат обвинил власти в блокировке оппозиционных инициатив

«Скоро исполнится более трех лет, как фактически ни одна инициатива, исходящая от оппозиции, не находит свое место в повестке дня работы парламента. Хотя оппозиция представляет значительную часть молдавского общества. Когда идет речь об инициативах оппозиции, парламентское большинство ведет себя как собачки Павлова — на примитивно-рефлекторном уровне у них сразу рука тянется к кнопке “против”, — сказал Старыш на брифинге в парламенте.
Депутат, который также является секретарем парламентской комиссии по обороне и национальной безопасности, отметил, что международные организации обратили внимание на ущемление прав оппозиции в Молдавии.
«У нас оппозиция не только ущемлена в праве на законодательную инициативу, но и поражена в правах. Мы видим, что часть депутатов просто не пропускают в зал. Холл парламента наводнен вооруженными людьми. Кого от кого они защищают? Одних депутатов от других депутатов? Власть от оппозиции?» — сказал Старыш.
Депутат также отметил, что более 20 депутатов парламента подписали петицию об отставке спикера парламента Игоря Гросу, который также является лидером ПДС. Оппозиция в парламенте убеждена, что Гросу превысил свои полномочия.
В четверг в ходе заседания парламента Старыш предложил включить в повестку дня вопрос об отстранении Гросу от занимаемой должности, однако его инициатива не была поддержана правящей партией.
Утром в холе парламента произошел инцидент — по распоряжению Гросу охрана парламента не впустила в зал заседания депутатов от политблока «Победа», в связи с этим парламентарии организовали акцию протеста и вызвали полицию. Прибывшие к зданию парламента полицейские отказались зафиксировать нарушения даже после того, как депутат Марина Таубер представила им документ о том, что решение Гросу было опротестовано в суде.
Оппозиционные парламентарии продолжают свою акцию протеста, надеясь привлечь внимание общественности и заручиться поддержкой других оппозиционных сил.
В Молдавии с мая 2022 года оппозиция проводит акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии «ПДС». Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия «Шор» и представители ряда других политформирований, в том числе партии социалистов, партии «Возрождение» и «Шанс». Они регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.