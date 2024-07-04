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Лукашенко поддержал инициативу Китая по урегулированию украинского кризиса

МИНСК, 4 июл — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что поддерживает инициативу КНР по урегулированию украинского кризиса.

Источник: © РИА Новости

«Мы всячески поддерживаем все ваши инициативы. Особенно главную инициативу — по урегулированию украинского кризиса. Эта инициатива созвучна с инициативой Бразилии», — сказал Лукашенко на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане. Слова белорусского президента приводит агентство Белта.

Он подчеркнул, что Минск поддерживает и другие китайские инициативы.

«Я выписал ваши инициативы, которые вы продвигаете в ШОС: глобальная безопасность, глобальное развитие, глобальная цивилизация, глобальное управление искусственным интеллектом… Вы уже заметили и положительное, и отрицательное в искусственном интеллекте», — пояснил Лукашенко.

Лукашенко Александр
ШОС