Лукашенко поддержал инициативу Китая по урегулированию украинского кризиса

«Мы всячески поддерживаем все ваши инициативы. Особенно главную инициативу — по урегулированию украинского кризиса. Эта инициатива созвучна с инициативой Бразилии», — сказал Лукашенко на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане. Слова белорусского президента приводит агентство Белта.