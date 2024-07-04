Путин счел бессмысленным обращаться к Верховной раде

Он убежден, что эта «верхушка» находится у власти незаконно. «И она даже не обращается в Конституционный суд за подтверждением своих полномочий. Как я уже говорил, в 2015 году Верховный суд Украины принял уже решение, что срок президентства на Украине ограничивается пятью годами и никаких причин для продления срока президентских полномочий в соответствии с Конситуцией Украины не существует», — указал Путин.