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В Челябинской области завершился прием документов на регистрацию в губернаторских выборах

На выборы губернатора Челябинской области зарегистрировались 5 кандидатов.

Источник: Комсомольская правда

Избирком Челябинской области в четверг, 4 июля, завершил регистрацию кандидатов на должность губернатора региона. Всего документы на участие в выборах подали пять человек из шести заявленных.

— Владимир Медведев, выдвинутый политической партией «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», документы на регистрацию не предоставил, — пояснили в областном избиркоме.

Документы будут рассматриваться в течение десяти дней. Если избирком найдет нарушения, то кандидату могут запретить участвовать в выборах.

Первым документы в избирком подал действующий губернатор Алексей Текслер. Вторым зарегистрировался представитель партии «Зеленая альтернатива» Степан Соловьев. Экс-депутат Госдумы от ЛДПР Виталий Пашин стал третьим кандидатом. Эльдар Гильмутдинов (КПРФ) и Ярослав Щербаков (партия «Яблоко») подали документы в последний день регистрации.

Напомним, выборы губернатора Челябинской области займут два дня. Они пройдут 7 и 8 сентября.