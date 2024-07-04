Гуцул рассказала о мошенниках, выманивающих от ее имени деньги в интернете

«К сожалению, в последнее время мошенники все чаще используют мое имя и образ для выманивания средств у доверчивых людей. Для этого злоумышленники создают фальшивые профили и запускают рекламные кампании, где от моего имени просят сделать пожертвования или оказать финансовую помощь. Хочу подчеркнуть, что я никогда не прошу и не буду просить вас жертвовать или собирать деньги в интернете», — написала Гуцул в своем Telegram-канале.