«Мы не можем объявить о прекращении огня». Путин выступает на cаммите ШОС

членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который 4 июля проходит в Астане. Саммит начался с церемонии подписания документов о приеме Белоруссии в состав организации. Владимир Путин провел ряд двусторонних встреч. После этого российский лидер проводит брифинг для журналистов. «Газета.Ru» ведет трансляцию.