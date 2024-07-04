«Мы не можем объявить о прекращении огня». Путин выступает на cаммите ШОС

17:16.
17:12 Путин: российско-турецким отношениям помогает политическая воля Эрдогана, а что мешает — «хорошо известно».
17:07 ❗️Путин: Россия считает себя вправе начать разработку и производство систем РСМД.
17:02.
16:59 Путин: обращаться напрямую к Верховной раде бессмысленно, так как большинство ее депутатов подчиняются незаконной власти на Украине.
16:58 Путин: говорить о едином парламенте или валюте Союзного государства России и Белоруссии преждевременно.
16:57 Российский лидер назвал позицию ШОС против милитаризации космоса «сигналом» для всего мира.
16:55 Президент России Владимир Путин проводит пресс-конференцию по итогам заседания Совета глав государств — членов ШОС. «Газета.Ru» начинает вести трансляцию мероприятия.