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«Мы не можем объявить о прекращении огня». Путин выступает на cаммите ШОС

членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который 4 июля проходит в Астане. Саммит начался с церемонии подписания документов о приеме Белоруссии в состав организации. Владимир Путин провел ряд двусторонних встреч. После этого российский лидер проводит брифинг для журналистов. «Газета.Ru» ведет трансляцию.

17:16.

17:12 Путин: российско-турецким отношениям помогает политическая воля Эрдогана, а что мешает — «хорошо известно».

17:07 ❗️Путин: Россия считает себя вправе начать разработку и производство систем РСМД.

17:02.

16:59 Путин: обращаться напрямую к Верховной раде бессмысленно, так как большинство ее депутатов подчиняются незаконной власти на Украине.

16:58 Путин: говорить о едином парламенте или валюте Союзного государства России и Белоруссии преждевременно.

16:57 Российский лидер назвал позицию ШОС против милитаризации космоса «сигналом» для всего мира.

16:55 Президент России Владимир Путин проводит пресс-конференцию по итогам заседания Совета глав государств — членов ШОС. «Газета.Ru» начинает вести трансляцию мероприятия.