Путин: прекращение огня без обязательств со стороны Украины невозможно

Он напомнил, что когда российские войска стояли под Киевом, Россия получила просьбу со стороны стран Запада прекратить огонь. Россия это сделала, сказал президент, но украинская сторона не прекратила боевые действия. «Нам было сказано, что украинские официальные власти не могут контролировать все свои вооруженные формирования, потому что там якобы есть такие, которые не подчиняются центральным властям», — сказал Владимир Путин.