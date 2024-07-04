Путин: прекращение огня без обязательств со стороны Украины невозможно

Нам нельзя допустить, чтобы прекращение огня, этим прекращением противник воспользовался для того, чтобы улучшить свое положение. Довооружиться, доукомплектовать с помощью насильственной мобилизации свою армию, и быть готовым к продолжению вооруженного конфликта.
«Нам нужно добиться того, чтобы противная сторона согласилась предпринять такие шаги, которые являлись бы необратимыми, и были бы приемлемы для Российской Федерации. И поэтому прекращение огня без достижения этих договоренностей невозможно», — добавил Владимир Путин.
Он напомнил, что когда российские войска стояли под Киевом, Россия получила просьбу со стороны стран Запада прекратить огонь. Россия это сделала, сказал президент, но украинская сторона не прекратила боевые действия. «Нам было сказано, что украинские официальные власти не могут контролировать все свои вооруженные формирования, потому что там якобы есть такие, которые не подчиняются центральным властям», — сказал Владимир Путин.
Президент напомнил, что когда шло согласование пунктов мирного плана в Стамбуле в марте 2022 года, Россию вновь просили остановить боевые действия. «Мы сделали это, и опять столкнулись с обманом. Все договоренности, достигнутые в Стамбуле, были выброшены на помойку», — заявил Владимир Путин.