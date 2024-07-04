24 человека претендуют на должность главы Канавинского района

24 человека подали заявки на конкурс на замещение должности главы Канавинского района. Об этом корреспонденту сайта pravda-nn.ru сообщили в администрации Нижнего Новгорода.
Специальная комиссия ознакомится со всеми анкетами в ближайшее время, а затем определит, кто будет представлять собственные проекты на следующем этапе. Оценивать их будут специалисты КУПНО.
В конце лета объявят финалистов, которые войдут в кадровый резерв на пост главы Канавинского района.
Напомним, что конкурс на замещение должности главы Канавинского района стартовал 6 июня и продлился до 25 июня. На нем отбирали кандидатов с высшим образованием, в приоритете — связанным с госуправлением или менеджментом, а также опытом управления.
Бывший глава Канавинского района Олег Алешин покинул свой пост 16 мая 2024 года. Он уволился по собственному желанию из-за перехода на другую работу. Куда именно — он не уточнил.