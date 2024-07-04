Прекращение огня на Украине и сигналы из США. Главные заявления Путина после саммита ШОС

О переговорах с Украиной
- Прекращение огня без достижения договоренностей о переговорах по Украине невозможно.
- Украина для прекращения огня должна согласиться на такие шаги по демилитаризации, которые были бы необратимыми и приемлемыми для России.
- Завершение конфликта только с помощью посредников маловероятно, посредник должен обладать полномочиями, чтобы подписывать документы. Но посредничество мы приветствуем.
- Запад просил прекратить огонь, когда российские войска были у Киева в 2022 году, с целью создания условий для окончательного заключения мирного соглашения. Мы сделали это и опять столкнулись с обманом.
- Можно, но бессмысленно обращаться к Верховной раде Украины, так как она подчиняется верхушке, которая узурпировала власть.
Об отношениях с США
- Говорить о налаживании конструктивного диалога с США до проведения там президентских выборов нельзя.
- Переговоры по стратегической стабильности требуют доброй воли со стороны США, а в Вашингтоне то хотят, то не хотят диалога.
О роли ШОС
- Позиция всех стран ШОС против оружия в космосе является сигналом всему миру относительно милитаризации космического пространства.
О движении «Талибан» (признано террористическим и запрещено в РФ)
- Талибы (движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в РФ.— «Ъ») являются союзниками Москвы по борьбе с терроризмом.
- Россия получала от движения сигналы о готовности работать на антитеррористическом треке.
О дебатах Джо Байдена и Дональда Трампа
- Видел только фрагмент, и своих дел хватает.
- Серьезно относимся к заявлениям Трампа о готовности остановить войну на Украине. В его искренности не сомневаемся, но с конкретными предложениями не знаком.
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О договоре РСМД
- Россия считает себя вправе начать разработку и производство систем РСМД, готова к этому с точки зрения промышленности.
- Если комплексы США где-либо появятся, Россия готова ответить зеркально.
Об отношениях с Турцией
- Отношениям России и Турции помогает политическая воля Реджепа Тайипа Эрдогана, а что мешает — хорошо известно.
- Обсуждали с Эрдоганом взаимные расчеты, тему энергетики, поставки зерна и металлов, все вопросы решаемы.
О Союзном государстве
- Создание единой денежной валюты или единого парламента возможно, но надо «созреть».
- Вступление Белоруссии в ШОС — обоюдовыгодное решение и успех Александра Лукашенко и белорусского МИДа.