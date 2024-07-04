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Прекращение огня на Украине и сигналы из США. Главные заявления Путина после саммита ШОС

Президент России Владимир Путин ответил на вопросы журналистов по итогам саммита ШОС в Астане. Об отношениях с Украиной, США и Турцией — в подборке «Ъ».

О переговорах с Украиной

  • Прекращение огня без достижения договоренностей о переговорах по Украине невозможно.
  • Украина для прекращения огня должна согласиться на такие шаги по демилитаризации, которые были бы необратимыми и приемлемыми для России.
  • Завершение конфликта только с помощью посредников маловероятно, посредник должен обладать полномочиями, чтобы подписывать документы. Но посредничество мы приветствуем.
  • Запад просил прекратить огонь, когда российские войска были у Киева в 2022 году, с целью создания условий для окончательного заключения мирного соглашения. Мы сделали это и опять столкнулись с обманом.
  • Можно, но бессмысленно обращаться к Верховной раде Украины, так как она подчиняется верхушке, которая узурпировала власть.

Об отношениях с США

  • Говорить о налаживании конструктивного диалога с США до проведения там президентских выборов нельзя.
  • Переговоры по стратегической стабильности требуют доброй воли со стороны США, а в Вашингтоне то хотят, то не хотят диалога.

О роли ШОС

  • Позиция всех стран ШОС против оружия в космосе является сигналом всему миру относительно милитаризации космического пространства.

О движении «Талибан» (признано террористическим и запрещено в РФ)

  • Талибы (движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в РФ.— «Ъ») являются союзниками Москвы по борьбе с терроризмом.
  • Россия получала от движения сигналы о готовности работать на антитеррористическом треке.

О дебатах Джо Байдена и Дональда Трампа

  • Видел только фрагмент, и своих дел хватает.
  • Серьезно относимся к заявлениям Трампа о готовности остановить войну на Украине. В его искренности не сомневаемся, но с конкретными предложениями не знаком.

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О договоре РСМД

  • Россия считает себя вправе начать разработку и производство систем РСМД, готова к этому с точки зрения промышленности.
  • Если комплексы США где-либо появятся, Россия готова ответить зеркально.

Об отношениях с Турцией

  • Отношениям России и Турции помогает политическая воля Реджепа Тайипа Эрдогана, а что мешает — хорошо известно.
  • Обсуждали с Эрдоганом взаимные расчеты, тему энергетики, поставки зерна и металлов, все вопросы решаемы.

О Союзном государстве

  • Создание единой денежной валюты или единого парламента возможно, но надо «созреть».
  • Вступление Белоруссии в ШОС — обоюдовыгодное решение и успех Александра Лукашенко и белорусского МИДа.

ШОС
Путин Владимир