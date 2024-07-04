Назревающий тайваньский кризис делает Нарендру Моди важным партнером России

— Ей нет смысла принимать чью-то сторону. Попадание в любой лагерь — российско-китайский или американский — ограничивает ее и без того невеликие возможности, — считает эксперт. — Какова политическая позиция Индии, ясно из ее поведения на так называемой мирной конференции в Швейцарии. С одной стороны, Индия в ней участвовала, хотя многие страны отказались. С другой — сам Моди не поехал, а отправил в качестве представителя посла в России, да еще и бывшего. К тому же он декларацию по итогам конференции не подписал, хотя она была довольно абстрактной — за все хорошее и против всего плохого. Моди таким образом пытается балансировать, не принимая ничью сторону, как, например, и президент Турции Эрдоган. Или, скажем, руководство соседнего Вьетнама, которое принимает и Байдена, и Путина. Многие российские «турбопатриоты» считают, что это неправильно. Дескать, нужно быть либо «за нас», как Лукашенко, Си и Ким Чен Ын, либо «за них», как какой-нибудь Макрон или Шольц. Но новая политическая реальность такова, что уже нет ни монополярного мира, где главные США, ни двухполярного — с СССР и Штатами во главе, а есть мир многополярный. Здесь Турция, там Иран, тут саудиты, а вот там — Бразилия, Индия, ЮАР, и у всех свои интересы, которые они отстаивают. России выгоден именно такой мир. Ведь однополярный, во главе с США, — это раздробление и фактическая ликвидация России. Если же мир будет двухполярным, то главными в нем будут США и Китай. И нам придется под Китай «лечь» — с экономической точки зрения он объективно сильнее. Китай просто поглотит нас, мы станем в лучшем случае его «младшим партнером», а в худшем — лишь сырьевым придатком. Поэтому России интересно, когда полюсов силы не один, не два, а несколько. Поэтому Путин и встречается с Моди, хотя отношения Индии и нашего партнера Китая, мягко говоря, натянутые. У них до сих пор не решены даже пограничные споры. Индия и Китай — конкуренты, почти враги. Но мы дружим с обоими, потому что думаем прежде всего о своих интересах.