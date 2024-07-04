Назревающий тайваньский кризис делает Нарендру Моди важным партнером России

В ближайшие дни в Москву прилетит премьер-министр Индии Нарендра Моди. Если учесть, что в мае-июне Владимир Путин уже встречался с лидерами Китая, Вьетнама и КНДР, получается, что это четвертая встреча с лидерами региона в течение двух месяцев. Россия, по всей видимости, строит антиамериканский блок в Юго-Восточной Азии. Или как минимум добивается неучастия стран в блоке американском. Что еще нам нужно от Индии, что южному соседу — от нас?
Моди прилетает победителем. Его партия «Бхаратия джаната парти» выиграла выборы, получив в парламенте 300 мест из 543, и он избран главой государства на третий срок. Сразу после победы он посетил саммит G7 в Италии, визит в Россию — второй из зарубежных. Моди мог бы дождаться саммита БРИКС, который состоится в Казани в октябре, но прилетит на три месяца раньше. Как видно, причины есть, и очень значимые.
— Индия благодаря санкциям Запада стала на России очень хорошо зарабатывать, — считает кандидат экономических наук преподаватель МГУ Виктор Кудрявцев. — Прежде всего — за счет покупки нефти. Казалось бы: у них Ближний Восток под боком, возить нефть оттуда ближе, логистика дешевле. Но индусы все активнее покупают российские углеводороды, потому что мы даем огромный дисконт.
По данным аналитической компании Kpler, которая занимается сырьевым рынком, продажи российской нефти в Индию растут каждый месяц. Объемы поставок в марте этого года увеличились на шесть процентов по сравнению с февралем, до 1,7 млн баррелей в день — четырехмесячного максимума. В апреле индийские нефтеперерабатывающие заводы, игнорируя санкции против российского нефтетранспортного синдиката «Совкомфлот», закупали уже 1,96 млн баррелей. В мае — 2,1 миллиона. Это самый высокий показатель с июля прошлого года. Российский импорт сегодня составляет уже более 40 процентов всей поставляемой в Индию нефти. Западные санкции индусы обходят с помощью создания новых фирм, зарегистрированных на резидентов из разных стран — от Дубая до Гонконга.
— Местные нефтеперерабатывающие заводы перегружены: производят топливо и для внутреннего рынка, и на экспорт. Но иногда индусы не справляются и перепродают сырую российскую нефть в Европу. Понятно, с накруткой, — пояснил Виктор Кудрявцев. — С одной стороны, это хорошо — у нас есть рынок сбыта. С другой, мы теряем деньги на каждом барреле, потому что продаем ниже рыночной цены.
По словам эксперта, есть и другая проблема — оплата. Индусы не могут платить долларами: во-первых, их не хватает, во-вторых, оплата в американской валюте легко отслеживается Федеральной резервной системой США. Поэтому платят в основном рупиями. А девать их некуда. Да, в Индии можно закупать ткани, одежду и лекарства, но нереально потратить на это всю сумму, вырученную за нефть.
Индийская карта: зачем России нужен «разворот на Восток» и чем он может быть полезен.
— Путин и Моди, я думаю, обсудят российские инвестиции в индийскую нефтепереработку, — считает Виктор Кудрявцев. — Ведь на вырученные рупии наши нефтяники вполне могут строить в Индии НПЗ и зарабатывать на них. В этой стране громадный внутренний рынок: уровень жизни растет, люди накупили машин, нужны бензин и дизтопливо.
Нужны Индии и продукты. За последние три года экспорт российского аграрно-промышленного комплекса в Индию вырос в 3,5 раза. В прошлом году доходы от него превысили миллиард долларов. Индийцы закупают у нас подсолнечное и соевое масло, бобовые, пшеницу и многие другие продукты.
— У Индии огромное население, и оно постоянно растет. Людей нужно прокормить. При этом Индия не может покупать продовольствие дорого, это бедная страна. Плюс она вынуждена конкурировать за продовольственный импорт с соседним Китаем. Так что, по большому счету, от поставок из России она сильно зависит, — пояснил Виктор Кудрявцев. — Другой вопрос, что и от Запада в плане экономики она тоже серьезно зависима. Станки, оборудование, технологии — все покупается в Европе. Рынки сбыта продукции тоже там.
Политолог Григорий Савельев убежден, что Индия, в отличие от Китая, не перейдет на сторону России. Но не станет и проамериканской.
— Ей нет смысла принимать чью-то сторону. Попадание в любой лагерь — российско-китайский или американский — ограничивает ее и без того невеликие возможности, — считает эксперт. — Какова политическая позиция Индии, ясно из ее поведения на так называемой мирной конференции в Швейцарии. С одной стороны, Индия в ней участвовала, хотя многие страны отказались. С другой — сам Моди не поехал, а отправил в качестве представителя посла в России, да еще и бывшего. К тому же он декларацию по итогам конференции не подписал, хотя она была довольно абстрактной — за все хорошее и против всего плохого. Моди таким образом пытается балансировать, не принимая ничью сторону, как, например, и президент Турции Эрдоган. Или, скажем, руководство соседнего Вьетнама, которое принимает и Байдена, и Путина. Многие российские «турбопатриоты» считают, что это неправильно. Дескать, нужно быть либо «за нас», как Лукашенко, Си и Ким Чен Ын, либо «за них», как какой-нибудь Макрон или Шольц. Но новая политическая реальность такова, что уже нет ни монополярного мира, где главные США, ни двухполярного — с СССР и Штатами во главе, а есть мир многополярный. Здесь Турция, там Иран, тут саудиты, а вот там — Бразилия, Индия, ЮАР, и у всех свои интересы, которые они отстаивают. России выгоден именно такой мир. Ведь однополярный, во главе с США, — это раздробление и фактическая ликвидация России. Если же мир будет двухполярным, то главными в нем будут США и Китай. И нам придется под Китай «лечь» — с экономической точки зрения он объективно сильнее. Китай просто поглотит нас, мы станем в лучшем случае его «младшим партнером», а в худшем — лишь сырьевым придатком. Поэтому России интересно, когда полюсов силы не один, не два, а несколько. Поэтому Путин и встречается с Моди, хотя отношения Индии и нашего партнера Китая, мягко говоря, натянутые. У них до сих пор не решены даже пограничные споры. Индия и Китай — конкуренты, почти враги. Но мы дружим с обоими, потому что думаем прежде всего о своих интересах.
Заместитель директора Института стран СНГ политолог Владимир Жарихин рассуждает:
— Если Моди летит к Путину, а не Путин к нему, получается, для Моди эта встреча важнее. Значит, лидеры, скорее, будут обсуждать, что нужно Индии от России. А главное, что нужно Индии, если не брать экономическое сотрудничество, — это определенное дистанцирование России от Китая. Сейчас российско-китайские отношения очень тесные. Возможно, самые тесные за всю их историю, потому что у нас общий и очень агрессивный враг — США. Думаю, что Моди будет предлагать Путину больше дружить с Индией, чем с Китаем.
Генеральный директор Института региональных проблем политолог Дмитрий Журавлев пояснил:
— Моди — империалист. Он хочет возрождения Индийской империи. Поэтому страна сейчас сама для себя называется уже не Индия, а Бхарат — это ее прежнее, доколониальное название. Это знаковая история — Моди хотел бы вернуть Индии былое величие.
По словам Дмитрия Анатольевича, есть обоюдный интерес в сотрудничестве.
— Начнем с того, что Индия заинтересована в рынке сбыта для своей фармакологической продукции. На рынок США и Европы ее не пускают — там своя «большая фарма». Поэтому российский рынок для нее довольно перспективный. Второй момент: готовится стать главной ИT-державой. Если раньше айтишников весь мир покупал в России, то теперь — в Индии. А где айтишники, там и выпуск электроники, которую Россия могла бы покупать, — пояснил эксперт. — Что касается нашего интереса, то Индия нам важна как покупатель нефти — пусть задешево, зато много. Второй момент: мы можем договориться о продажах в Индию нашего оружия, потому что пока индусы покупают главным образом у американцев. Третье и главное: мы заинтересованы в оказании логистических услуг — чтобы индийский экспорт в Европу шел через Россию. Пока этот экспорт обеспечивают главным образом США. Нам важно его перехватить.
Как пояснил эксперт, Индия сейчас становится одним из ведущих политических игроков.
— Ситуация сложилась очень интересная. Сначала, в 1980—1990-е, американцы выращивали «китайского дракона» против «русского медведя». И ведь вырастили, перенеся в Китай производство и закупая его продукцию. Но «китайский дракон» не стал нападать на «русского медведя». Теперь американцы пытаются вырастить «индийского слона», который затопчет «китайского дракона». Но кто затопчет самого «индийского слона», пока не ясно, — пояснил эксперт.
Впрочем, по словам Дмитрия Журавлева, о столь далекой перспективе американцы пока не задумываются. Их задача «в моменте» — ослабить Китай, выдавив его с европейского рынка, не давая тем самым еще больше разбогатеть и усилиться. Для этого на европейский рынок американцы «тащат» Индию, попутно зарабатывая на транзите ее товаров. Россия же может «доить двух коров», предоставляя услуги транзита как для китайских, так и для индийских товаров.
— Сейчас в мире сформированы четыре «полюса силы»: США с союзниками, Китай, Россия и Индия. Штаты не могут договориться ни с Китаем, ни с Россией, их единственный потенциальный партнер — Индия. Россия не может договориться с США и союзниками, но уже договорилась с Китаем и, потенциально, может договориться с Индией. Индия и Китай — антагонисты, конкуренты, пока они не договорятся. Таким образом, получается, что Индия с ее населением и потенциалом может стать ключевым игроком.
С кем Индия, тот и победит. Ну или имеет больше шансов на победу. Нам с Индией дружить удобно. Мы не граничим, не конкурируем, нам делить нечего. Но и США находятся в такой же ситуации! Для них Индия — потенциальный стратегический партнер. Ведь именно она имеет шанс стать «вторым Китаем»: туда можно перенести свои производства и заставить индусов вкалывать за «чашку риса», как когда-то заставили китайцев. Индия, ее демографический ресурс и дешевая рабочая сила крайне важны для Штатов — это их шанс продлить свое экономическое, а значит, и политическое господство. Поэтому американцы продолжат с Индией работать.
Работа идет полным ходом. США заинтересованы в развитии технологического сотрудничества с Индией, но ее сохраняющиеся связи с Россией мешают этому на ряде направлений, заявил на днях заместитель госсекретаря Курт Кэмпбелл.
— Мы стремимся развивать гораздо более глубокие и сильные технологические отношения между США и Индией. Мы ясно дали понять, какие сферы затронуты сохраняющимися военными и технологическими отношениями между Индией и Россией, — сказал он на брифинге после визита в Индию.
США, по словам дипломата, «выражают обеспокоенность, прорабатывают шаги для нивелирования негативного воздействия российско-индийского взаимодействия», но в то же время «уверены в Индии и доверяют ей».
— Мы поставляем в Индию дешевые природные ресурсы и продовольствие. Ни того ни другого Штаты предоставить Индии не могут, — пояснил Виктор Кудрявцев. — Зато США могут предоставлять индусам технологии и инвестиции. Без них Индии тоже никак. Вывод: страна просто вынуждена лавировать между нами и США.
Кстати, США по итогам апреля стали главным торговым партнером Индии, сместив Китай на второе место. Поднебесная была главным торговым партнером Индии в первом квартале 2024 года с товарооборотом на 29,5 миллиарда долларов. Но по итогам апреля все изменилось: несмотря на рост торговли с Индией до 38,6 млрд, стране не удалось удержать позиции, Китай стал вторым. Таковы данные индийской таможни. Причиной «смены лидера» стал резкий рост поставок индийских товаров в США.
— Все логично. Штаты хотят закупать продукцию по максимально низким ценам, которые Китай обеспечить уже не в состоянии, потому что там за пять долларов в день уже никто работать не готов. А индусы готовы, — пояснил Виктор Кудрявцев. — В глобальной экономике именно Индия приходит на смену Китаю. А где глобальная экономика, там и глобальная политика. Дружить с Индией хотят многие, и у нас в связи с визитом Моди есть шанс наладить более тесное сотрудничество.
Считается, что история отношений России и Индии насчитывает более пяти веков. Первым русским, добравшимся до Индии в XV веке, был купец Афанасий Никитин — еще до португальца Васко да Гамы. Впрочем, как и экспедицию португальца да Гамы, миссию Никитина посольством не назвать — это была торговая разведка. Россия пыталась найти пути в Индию прежде всего для торговли: индийские специи, ткани, слоновая кость, драгоценные камни, мускус, алоэ, индиго, ювелирные изделия высоко ценились в мире. Однако, когда в середине XVIII века в Индии закрепились англичане, у россиян появились проблемы: британцы вовсе не хотели видеть официальных представителей России в своих индийских владениях. Сейчас нас в Индии не хотят видеть наследники англичан — американцы.
Население — 1,41 миллиарда человек, это вторая по численности граждан (после Китая) страна в мире. Наравне с Египтом и Китаем Индия — родина одной из древнейших цивилизаций в истории человечества. Столица Индии не Дели, как уверены многие, а Нью-Дели. В конституции страны определен 21 официальный язык, на которых говорит значительная часть населения или которые имеют классический статус. Индия граничит с Пакистаном, Китаем, Непалом и Бутаном, Бангладеш и Мьянмой. Кроме того, Индия имеет морские границы с Мальдивами, Шри-Ланкой и Индонезией. Сейчас в Индии пятая по величине экономика с размером около 3,7 трлн долларов. По прогнозу Азиатского банка развития и рейтингового агентства Fitch Ratings, в 2024—2025 финансовом году рост индийского ВВП достигнет семи процентов.