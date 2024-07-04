Медведев: с начала 2024 года на службу по контракту принято 190 тыс. человек

«Среднесуточный темп набора остается стабильным, составляет около 1 тыс. человек. Эта цифра может колебаться и в ту, и в другую сторону. За это время контракты были заключены порядком 190 тыс. граждан РФ», — рассказал Дмитрий Медведев на совещании в Минобороны, посвященном комплектованию вооруженных сил РФ в первом полугодии 2024 года. Видеозапись совещания опубликована на его странице во «ВКонтакте».