Путин ответил на вопрос по поводу дебатов Байдена и Трампа

«Я какие-то фрагменты видел, но у меня своих дел хватает. Поэтому я так не особенно слежу за тем, что там происходит, тем более в комментариях в средствах массовой информации они всегда имеют определенные предпочтения: кто-то за, кто-то против», — сказал Путин, отвечая на соответствующий вопрос журналиста на пресс-конференции по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).