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Александр Гусев утвердил состав комиссии конкурса на пост главы Воронежа

Конкурс по отбору кандидатур пройдет в конце августа.

Губернатор Александр Гусев подписал указ, которым определил пять участников комиссии конкурса на пост главы Воронежа. Вместе с пятью представителями от муниципалитета они будут рассматривать кандидатуры претендентов на пост мэра. Документ опубликовали на портале органов власти Воронежской области в четверг, 4 июля.

В состав комиссии вошли:

  • первый заместитель губернатора Воронежской области — руководитель аппарата губернатора и правительства Воронежской области Сергей Трухачев;
  • заместитель губернатора Воронежской области Дмитрий Маслов;
  • заместитель председателя правительства Воронежской области Виктор Логвинов;
  • первый заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства Воронежской области Ольга Извекова;
  • депутат Воронежской областной думы Иван Мошуров (по согласованию).

Состав комиссии от муниципалитета утвердили на прошлой неделе:

  • вице-спикер городского парламента Олег Черкасов;
  • депутаты Сергей Колиух, Андрей Соболев и Юрий Яковлев, назначенный вместо ранее заявленного Константина Ашифина;
  • председатель Общественной палаты Воронежа Сергей Карпов.

Конкурс по отбору кандидатур на пост мэра Воронежа пройдет 21 августа в соответствии с процедурой, прописанной в городском Уставе. В этот день будут названы имена претендентов на должность главы города.