Александр Гусев утвердил состав комиссии конкурса на пост главы Воронежа

Губернатор Александр Гусев подписал указ, которым определил пять участников комиссии конкурса на пост главы Воронежа. Вместе с пятью представителями от муниципалитета они будут рассматривать кандидатуры претендентов на пост мэра. Документ опубликовали на портале органов власти Воронежской области в четверг, 4 июля.
В состав комиссии вошли:
- первый заместитель губернатора Воронежской области — руководитель аппарата губернатора и правительства Воронежской области Сергей Трухачев;
- заместитель губернатора Воронежской области Дмитрий Маслов;
- заместитель председателя правительства Воронежской области Виктор Логвинов;
- первый заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства Воронежской области Ольга Извекова;
- депутат Воронежской областной думы Иван Мошуров (по согласованию).
Состав комиссии от муниципалитета утвердили на прошлой неделе:
- вице-спикер городского парламента Олег Черкасов;
- депутаты Сергей Колиух, Андрей Соболев и Юрий Яковлев, назначенный вместо ранее заявленного Константина Ашифина;
- председатель Общественной палаты Воронежа Сергей Карпов.
Конкурс по отбору кандидатур на пост мэра Воронежа пройдет 21 августа в соответствии с процедурой, прописанной в городском Уставе. В этот день будут названы имена претендентов на должность главы города.