Израиль присвоил крупнейший за 30 лет участок территории Палестины. Чем это чревато

Израиль объявил своими 1270 гектаров земли Палестины в долине реки Иордан. Эта территория, присвоенная Тель-Авивом, стала рекордной за последние 30 лет. «Вечерняя Москва» обсудила с экспертом, усугубят ли эти действия течение ближневосточного конфликта.
По словам политолога Сергея Маркелова, со дня признания Израиля отдельным государством они регулярно пытаются забрать себе по кусочкам территорию Палестины.
— Само по себе событие ужасное, но Израиль не впервые позволяет себе это делать, особенно после того, как ООН признала Израиль отдельным государством в 1947 году. С того момента они пусть и кривыми, косыми способами, но регулярно пытаются забирать себе территории, поэтому для истории это не в новинку, — сообщил эксперт.
К слову, всего с начала 2024 года Израиль объявил 2370 гектаров на Западном берегу государственными землями.
Политолог подчеркнул, что все действия Израиля согласованы с США, которые не прямо, но косвенно влияют на течение ближневосточного конфликта.
— Сегодняшние события произошли не без поддержки американцев, однозначно именно они помогли Тель-Авиву провести переговоры, потому что у самого Израиля не хватило бы ни политической мощи, ни сил для этих действий. Американцы здесь выступили как операторы конфликта, которые финансово или экономически пытаются управлять одной из сторон. Так что благословение на захват и быстрое превращение в свою собственность палестинских земель Израиль получил от США, — заверил Маркелов.
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По мнению собеседника «ВМ», в дальнейшем конфликт может протекать по трем сценариям:
— Этот многовековой конфликт находится в запущенной стадии, поэтому очередные попытки Израиля овладеть палестинскими землями глобально не повлияют на ход событий. Части Палестины только условно считаются таковыми, на самом деле этого государства фактически не существует, потому что никаких признаков отдельной страны у них нет: своей валюты, МИДа, представительства ООН. По сути, эти земли только формально принадлежат Палестине, чем регулярно и пользуется Израиль, — заметил Маркелов.
Израиль поступил некорректно и некрасиво, захватив территорию, но никто не сможет бороться за присвоенные земли, считает политолог.
— Палестины как государства и отдельного субъекта не существует, поэтому жители, которые идентифицируют себя как субъекты этого кусочка земли, должны будут бороться самостоятельно. Чтобы вернуть эти части, которые палестинцы считали своими, всем жителям государства придется подать в суд. Но чисто технически сделать это будет очень сложно. К тому же Израиль считает, что юридически они ничего не нарушили и их юристы могут найти миллион объяснений, почему это было законно, а значит, эти гектары земли никто Палестине не вернет, — уверен эксперт.