Израиль присвоил крупнейший за 30 лет участок территории Палестины. Чем это чревато

— Палестины как государства и отдельного субъекта не существует, поэтому жители, которые идентифицируют себя как субъекты этого кусочка земли, должны будут бороться самостоятельно. Чтобы вернуть эти части, которые палестинцы считали своими, всем жителям государства придется подать в суд. Но чисто технически сделать это будет очень сложно. К тому же Израиль считает, что юридически они ничего не нарушили и их юристы могут найти миллион объяснений, почему это было законно, а значит, эти гектары земли никто Палестине не вернет, — уверен эксперт.