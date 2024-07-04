МИД России призвал Молдавию отказаться от экономического давления на ПМР

«Исходим из того, что благоприятные условия для нормализации диалога между сторонами должны быть созданы через возвращение к тактике “малых шагов” в виде взаимодействия двух берегов Днестра в реализации конкретных проектов в интересах населения и отказ официального Кишинева от практики экономического и иного давления на Приднестровье», — говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте российского дипломатического ведомства.