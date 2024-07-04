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МИД России призвал Молдавию отказаться от экономического давления на ПМР

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Молдавия должна отказаться от давления на Приднестровье, в том числе в экономике, и вернуться к нормализации диалога «малыми шагами», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя отказ Кишинева от декларации по урегулированию с Тирасполем.

Источник: © РИА Новости

Приднестровская сторона 17 мая предложила Кишиневу заключить декларацию о приверженности мирным методам урегулирования между ПМР и Молдавией. Второго июня глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский на встрече с главой делегации Европейского союза в Молдавии Янисом Мажейксом заявил, что Кишинев отвергает предложение подписать такой документ.

«Исходим из того, что благоприятные условия для нормализации диалога между сторонами должны быть созданы через возвращение к тактике “малых шагов” в виде взаимодействия двух берегов Днестра в реализации конкретных проектов в интересах населения и отказ официального Кишинева от практики экономического и иного давления на Приднестровье», — говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте российского дипломатического ведомства.

Она добавила, что возникшие проблемы с согласованием декларации показали необходимость активизации диалога между Тирасполем и Кишиневом.

«Вызывают сожаление проявившиеся расхождения в позициях Кишинева и Тирасполя по вопросу подписания сторонами по инициативе Приднестровья совместной декларации, которая фиксировала бы их приверженность мирному урегулированию», — подчеркнула Захарова.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.

экономика