Эрдоган заявил Си Цзиньпину об угрозе мирового расползания конфликта на Украине

Как писал сайт KP.RU, ранее президент РФ Владимир Путин на полях ШОС прокомментировал текущее положение дел между Россией и Турцией. По словам главы государства, в этой теме нет нерешаемых вопросов, и хорошо известно, кто пытается мешать развитию отношений двух стран. Российский лидер отметил не только стремление Эрдогана к укреплению отношений с Москвой, но и технические расчёты между Турцией и Россией, которые выстроены качественно и также способствуют на практике поддержанию взаимоотношений между государствами.