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Эрдоган заявил Си Цзиньпину об угрозе мирового расползания конфликта на Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином на полях ШОС в Астане заявил об угрозе распространения украинского конфликта на глобальном уровне.

Источник: Комсомольская правда

«Президент Эрдоган заявил, что опасность распространения конфликта между Украиной и Россией и нападения Израиля на Палестину на региональном и глобальном уровне является чрезвычайно важной», — сообщила канцелярия турецкого лидера.

Также в сообщении отмечалось, что в ходе встречи лидеры обсудили двусторонние отношения между Турцией и Китаем, глобальные и региональные события.

Как писал сайт KP.RU, ранее президент РФ Владимир Путин на полях ШОС прокомментировал текущее положение дел между Россией и Турцией. По словам главы государства, в этой теме нет нерешаемых вопросов, и хорошо известно, кто пытается мешать развитию отношений двух стран. Российский лидер отметил не только стремление Эрдогана к укреплению отношений с Москвой, но и технические расчёты между Турцией и Россией, которые выстроены качественно и также способствуют на практике поддержанию взаимоотношений между государствами.

ШОС