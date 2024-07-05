Бойцы в зоне СВО самостоятельно модифицировали омский танк Т-80

В среду, 3 июля 2024 года, минобороны РФ продемонстрировало «модификацию» танка Т-80, подготовленную экипажем боевой машины из состава группировки войск «Восток», участвовавшим в освобождении села Старомайорское Донецкой области.
В частности, Т-80 перед отправкой «на подмогу» штурмовому подразделению оснастили дополнительной защитой от FPV-дронов, а также постарались максимально обезопасить днище от противотанковых магнитных мин. Также, по данным Минобороны РФ, бойцы применяют в качестве дополнительной брони обшивку боевой машины стальными листами «по периметру».
«Наша задача была завести туда пехоту и отработать дома, по которым поставили задачу. Мы зашли, пехота за нами, пехота отработала и вышла, после чего и мы развернулись и вышли. Двадцать шесть снарядов… главное, не расстреливаться сразу, когда заезжаешь», — поясняет по проделанной работе командир танка в приложенном к публикации ведомства видео.
Стоит напомнить, что задачи по осуществлению различных модификаций танка Т-80 с дальнейшими поставками на вооружение на протяжении ряда лет осуществляет «Омсктрансмаш». Примечательно, что современные модели выпускаются уже со встроенными козырьками для дополнительной вертикальной защиты башни от ударов в комплектации. В частности, подобные навесы можно заметить у танков Т-80БВМ, поставка которых производилась в феврале 2024 года (на фото ниже).