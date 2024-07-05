Бойцы в зоне СВО самостоятельно модифицировали омский танк Т-80

«Наша задача была завести туда пехоту и отработать дома, по которым поставили задачу. Мы зашли, пехота за нами, пехота отработала и вышла, после чего и мы развернулись и вышли. Двадцать шесть снарядов… главное, не расстреливаться сразу, когда заезжаешь», — поясняет по проделанной работе командир танка в приложенном к публикации ведомства видео.