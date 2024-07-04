Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков: здравомыслящие люди на Западе еще задумаются над мирным планом Путина

АСТАНА, 4 июля. /ТАСС/. Заявления Киева и стран Запада, отвергнувших мирный план президента РФ Владимира Путина, недальновидны, но здравомыслящие люди еще задумаются над предложением Москвы. Убежденность в этом выразил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

Источник: AP 2023

«Этот план — он зафиксирован, он озвучен, — отметил представитель Кремля. — Мы с вами слышали заявления из Киева, заявления из столиц коллективного Запада, в коих он был назван ультиматумом и полностью, абсолютно отвергнут. Мы считаем это недальновидным решением».

При этом, по словам Пескова, «это не означает, что и в странах коллективного Запада, и в самой Украине более трезвомыслящие люди не задумались над этим планом». «Мы уверены, что наверняка кто-то там дозадумается. Но пока мы имеем то, что мы имеем», — добавил Песков.

Песков Дмитрий
Путин Владимир