Песков: здравомыслящие люди на Западе еще задумаются над мирным планом Путина

При этом, по словам Пескова, «это не означает, что и в странах коллективного Запада, и в самой Украине более трезвомыслящие люди не задумались над этим планом». «Мы уверены, что наверняка кто-то там дозадумается. Но пока мы имеем то, что мы имеем», — добавил Песков.