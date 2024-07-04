Песков: здравомыслящие люди на Западе еще задумаются над мирным планом Путина

«Этот план — он зафиксирован, он озвучен, — отметил представитель Кремля. — Мы с вами слышали заявления из Киева, заявления из столиц коллективного Запада, в коих он был назван ультиматумом и полностью, абсолютно отвергнут. Мы считаем это недальновидным решением».
При этом, по словам Пескова, «это не означает, что и в странах коллективного Запада, и в самой Украине более трезвомыслящие люди не задумались над этим планом». «Мы уверены, что наверняка кто-то там дозадумается. Но пока мы имеем то, что мы имеем», — добавил Песков.