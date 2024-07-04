Финляндия планирует ужесточить правила въезда в страну

Кроме того, будут введены более строгие требования для подтверждения личности просителей убежища. Они также не смогут изменить правовые основания для нахождения в стране, например, связанные с работой, с целью получения вида на жительство. «Это позволит предотвратить случаи, когда заявитель подает заявление о предоставлении убежища с единственной целью найти работу или учиться в Финляндии», — поясняют в правительстве.