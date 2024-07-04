Финляндия планирует ужесточить правила въезда в страну

«Новые поправки в законодательство позволят более эффективно, чем раньше, предотвращать уклонение от выполнения положений о въезде. На заседании 4 июля правительство предложило президенту республики утвердить поправки к закону об иностранцах и закону о научных работниках и студентах. Президент Республики должен утвердить поправки 5 июля, и они вступят в силу 1 сентября 2024 года», — говорится на сайте правительства страны.
Согласно сообщению, в законе об иностранцах будет прописана каждая ситуация, при которой может быть отказано в выдаче вида на жительства. Среди оснований для отказа — предоставление ложной информации, незаконное пребывание, незаконная работа на территории страны, а также брак по расчету.
Кроме того, будут введены более строгие требования для подтверждения личности просителей убежища. Они также не смогут изменить правовые основания для нахождения в стране, например, связанные с работой, с целью получения вида на жительство. «Это позволит предотвратить случаи, когда заявитель подает заявление о предоставлении убежища с единственной целью найти работу или учиться в Финляндии», — поясняют в правительстве.
Также, согласно поправкам, изменения будут предполагать добавление к информации об отказе о въезде биометрических данных в шенгенскую информационную систему.