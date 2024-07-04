Байден признал, что «облажался» на дебатах с Трампом

27 июня в Атланте (штат Джорджия) состоялись теледебаты Байдена и его главного политического оппонента — республиканца Дональда Трампа. Им было запрещено иметь при себе тезисы выступлений. По данным экспресс-опроса CNN, две трети зрителей, следивших за дебатами, присудили победу в них Трампу. Как ранее сообщила газета The Wall Street Journal, в среде демократов Конгресса началась паника из-за неудачного, по их мнению, выступления Байдена на теледебатах. Отмечалось, что некоторые демократы надеются найти нового претендента на пост кандидата в президенты от Демократической партии. Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Трамп уже набрал необходимое количество голосов делегатов для выдвижения кандидатом от республиканцев на пост главы государства. Байден, баллотирующийся на второй срок, заручился поддержкой достаточного числа делегатов от Демократической партии. Их кандидатуры будут утверждены партийными съездами позднее летом.