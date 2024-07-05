Мобилизованных могут лишить важной соцвыплаты — названа причина

Мобилизованные граждане могут лишиться ежемесячной социальной выплаты в случае самовольного покидания воинской части или места военной службы.
Это нововведение, внесенное министром обороны России Андреем Белоусовым, направлено на обеспечение дисциплины и исполнения обязанностей военнослужащих. Согласно приказу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, решение о лишении социальной выплаты принимается в случае нарушения военной дисциплины, включая случаи самостоятельного ухода без разрешения командования.
Ежемесячная социальная выплата является важной компенсацией для мобилизованных граждан, она предусмотрена для обеспечения социальной поддержки в период выполнения воинских обязанностей. Размер этой выплаты составляет 158 тысяч рублей, что является значительной частью общих выплат, начисляемых военнослужащим по мобилизации. Важно отметить, что социальная выплата не облагается налогом на доходы физических лиц (НДФЛ), что делает ее дополнительным стимулом и поддержкой для военнослужащих и их семей.
Таким образом, эти меры направлены на укрепление военной дисциплины и обеспечение выполнения обязанностей перед государством в условиях военного времени или при мобилизации.
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