Мобилизованных могут лишить важной соцвыплаты — названа причина

Ежемесячная социальная выплата является важной компенсацией для мобилизованных граждан, она предусмотрена для обеспечения социальной поддержки в период выполнения воинских обязанностей. Размер этой выплаты составляет 158 тысяч рублей, что является значительной частью общих выплат, начисляемых военнослужащим по мобилизации. Важно отметить, что социальная выплата не облагается налогом на доходы физических лиц (НДФЛ), что делает ее дополнительным стимулом и поддержкой для военнослужащих и их семей.