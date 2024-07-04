В ЕС предупредили Венгрию на фоне данных о визите Орбана в Россию

У Венгрии, которая сейчас председательствует в ЕС, нет мандата на контакты с Россией от лица объединения, написал в Twitter глава Евросовета Шарль Мишель. «У ротационного председательства ЕС нет мандата на взаимодействие с Россией от имени ЕС», — заявил он. По его словам, никакие обсуждения по Украине не могут происходить без участия Киева.