Путин: Запад уже просил Россию прекратить огонь, пока наша армия была под Киевом

В то же время он положительно отозвался об опыте Турции как посредника на переговорах в Стамбуле в 2022 году. Подобное включение третьих сторон Москва приветствует. Однако пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 4 июля сообщил, что ни Стамбул, ни другие страны сейчас не смогут стать посредниками, поскольку Украина в принципе отвергает любой диалог с Россией, с посредником или без.