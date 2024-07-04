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FT: Орбан приедет в Москву ради Путина

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан планирует посетить Москву, чтобы встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщила газета Financial Times.

Виктор Орбан посетит РФ.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан планирует посетить Москву, чтобы встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщила газета Financial Times.

«Ожидается, что Виктор Орбан встретится с Владимиром Путиным в пятницу. Это произойдет сразу после первого визита венгерского лидера военного времени в Киев, который, по-видимому, является попыткой выступить в качестве посредника в установлении мира между Россией и Украиной», — указано в сообщении.

Журналист издания VSquare Сабольч Паньи сообщил, что Орбан намерен посетить Москву 5 июля. В посольстве РФ в Венгрии комментировать информацию не стали, передают РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявил, что ничего не может сказать об этом. Он только подчеркнул, что в пятницу у Путина будет «насыщенный рабочий график».