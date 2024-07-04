FT: Орбан приедет в Москву ради Путина

Журналист издания VSquare Сабольч Паньи сообщил, что Орбан намерен посетить Москву 5 июля. В посольстве РФ в Венгрии комментировать информацию не стали, передают РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявил, что ничего не может сказать об этом. Он только подчеркнул, что в пятницу у Путина будет «насыщенный рабочий график».