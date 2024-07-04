Байден исключил из рабочего графика вечерние мероприятия, пишут СМИ

Встреча с губернаторами в Белом доме состоялась в среду, почти через неделю после провальных для Байдена дебатов с Дональдом Трампом. Одним из факторов слабого выступления 81-летнего президента называли позднее время — дебаты начались в девять часов вечера.
По словам источников CNN, ремарка Байдена о рабочем графике вызвала разочарование нескольких присутствовавших губернаторов, которых действующий президент хотел убедить в способности эффективно управлять страной еще четыре года.
Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы.
Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.