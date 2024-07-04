Президент Путин предупредил о возможном развертывании ракет средней дальности

«Я, если вы помните, говорил, что в связи с выходом Соединенных Штатов из этого договора и анонсированием того, что они начинают приступать к производству, мы тоже считаем себя вправе начать ОКРы, разработки, а в будущем и производство», — сообщил российский лидер.
Путин также напомнил, что Россия уже объявляла мораторий на возможное в будущем размещение наших соответствующих систем до тех пор, пока эти ракетные комплексы не появятся в каком-то регионе мира.
Ранее, 28 июня, Путин заявил на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности, что размещение Соединенными Штатами ракет средней и меньшей дальности в различных регионах мира не останется без ответа: Москва начнет производство РСМД и впоследствии определится с их расположением.
Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был заключен между СССР и США в 1987 году и запрещал двум государствам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней и меньшей дальности. 2 августа 2019 года ДРСМД утратил силу из-за выхода США. Россия также была вынуждена приостановить выполнение своих обязательств, выражая при этом готовность к подключению к документу других стран.