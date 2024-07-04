Второй регион России запретил никабы «до устранения выявленных угроз»

О необходимости «срочно запретить» религиозную одежду, скрывающую лицо, говорил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, комментируя нападения на церкви и синагоги в Дагестане, а также на СИЗО в Ростове-на-Дону. Слова Бастрыкина о том, что атаки совершили исламисты, возмутили главу Чечни Рамзана Кадырова, который попросил главу СК «не путать религии с сумасбродными идеями оголтелых фанатиков и шайтанов» и «не делить общество по хорошим и плохим религиям».