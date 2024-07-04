Второй регион России запретил никабы «до устранения выявленных угроз»

Духовное управление мусульман Карачаево-Черкесии временно запретило ношение никабов в республике, указ будет действовать «до устранения выявленных угроз и нового богословского заключения», сообщил «Интерфаксу» муфтий КЧР Исмаил Хаджи Бердиев.
Указ принят в соответствии с постановлением Совета муфтиев Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМСК), отметил Берджиев, который также является председателем центра.
В центре назвали недостоверными утверждения о том, что руки и лицо в исламе являются авратом (частями тела, которую мусульмане обязаны прикрывать перед другими людьми). «Постановляем: считать в современных условиях в России ношение никаба, паранджи
В этот же день временный запрет на ношение никабов ввел муфтият Дагестана. В отделе фетв, изучив шариатские тексты различных течений в исламе, пришли к выводу, что оснований для полного запрета никаба нет. Но в определенных случаях возможен локальный запрет ради безопасности, он «должен быть продиктован исключительно внешними факторами и нести временный характер».
О необходимости «срочно запретить» религиозную одежду, скрывающую лицо, говорил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, комментируя нападения на церкви и синагоги в Дагестане, а также на СИЗО в Ростове-на-Дону. Слова Бастрыкина о том, что атаки совершили исламисты, возмутили главу Чечни Рамзана Кадырова, который попросил главу СК «не путать религии с сумасбродными идеями оголтелых фанатиков и шайтанов» и «не делить общество по хорошим и плохим религиям».
Единого мнения о ношении никабов в духовных кругах нет. Например, муфтий Москвы, главный имам Московской соборной мечети предупреждал в конце мая, что запрет на никаб станет «явным актом нарушения норм светского права и Конституции, гарантирующей гражданам России право на свободное вероисповедание», может вызвать у российских мусульман негодование, что создаст новые очаги напряженности в обществе.