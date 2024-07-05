Ключевые моменты визита Путина на саммит ШОС. Фоторепортаж

Саммит проходил в стенах столичного Дворца Независимости. Представительный форум организации впервые прошел в формате заседания Совета глав государств-членов ШОС и встречи «ШОС плюс» Пресс-служба администрации Президента РоссииВ мероприятии приняли участие главы государств и правительств Казахстана, Индии, Ирана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана, Беларуси, Монголии, Азербайджана, Катара, ОАЭ, Турции и Туркменистана Владимир Веленгурин / POOL / РИА НовостиСаммит начался с подписания документов о приеме в состав организации Белоруссии. Лукашенко заверил, что Минск приложит все усилия для роста авторитета и числа союзников ШОС Пресс-служба президента БелоруссииЗаседание прошло под председательством главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Выступая перед участниками саммита, он отметил, что ШОС превратилась в эффективный механизм межгосударственных отношений Гавриил Григоров / POOL / РИА НовостиВ делегацию России на саммите ШОС вошли министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, вице-премьеры Александр Новак и Алексей Оверчук, глава ФСВТС Дмитрий Шугаев и гендиректор Росатома Алексей Лихачев Сергей Гунеев / РИА НовостиГлава Федеральной службы России по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев Сергей Савостьянов/POOL/ТАССЗаместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин также принял участие в двусторонних встречах президента Сергей Савостьянов / POOL / РИА НовостиПутин и президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух на саммите провели встречу. В ходе разговора обсудил возможности расширения сотрудничества в области энергетики Гавриил Григоров / POOL / РИА НовостиРоссийский лидер предложил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву обсудить развитие транспортного коридора «Север — Юг». Они отметили позитивно развивающееся торгово-экономическое сотрудничество двух стран. Сергей Савостьянов / POOL / РИА НовостиПутин пообщался с лидером Китая Си Цзиньпином. Они обсуждали рост торговли, развитие туризма, сотрудничество в международных организациях, включая ШОС и БРИКС Гавриил Григоров / POOL / РИА НовостиЛавров сообщил, что переговоры между Путиным и Си Цзиньпином прошли «прекрасно». По его словам, лидеры двух государств продемонстрировали по отношению друг к другу полное понимание Сергей Савостьянов / POOL / РИА НовостиПрезидент России заявил, что обсуждал с лидером Турции Реджепом Эрдоганом взаимные расчеты, энергетику, поставки зерна и металлов Сергей Гунеев / РИА НовостиВо встрече «ШОС плюс» принял участие генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш Сергей Савостьянов/POOL/ТАССНа саммите исполняющий обязанности главы исполнительной власти Ирана Мохаммад Мохбер поставил рядом с собой фотографию погибшего президента страны Эбрахима Раиси. Эус-глава страны погиб при крушении вертолета Сергей Савостьянов / POOL / РИА НовостиПредседатель КНР Си Цзиньпин и министр иностранных дел Китая Ван И обсуждали вопросы на саммите Сергей Савостьянов/POOL/ТАССВо время переговоров Эмир Катар Тамим бен Хамад Аль Тани принял приглашение президента Путина посетить Россию. Главу РФ пригласили в ответ побывать в Катаре в удобное время Гавриил Григоров / POOL / РИА НовостиПредседатель КНР Си Цзиньпин, эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани и секретарь ШОС Чжан Мин сделали групповое фото Сергей Савостьянов/POOL/ТАССПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что участники ШОС активно обсуждали ситуацию вокруг Палестины Сергей Савостьянов/POOL/ТАССПутин сделал множество заявлений, которые касаются ситуации на Украине, Афганистана, США, Палестины и других ключевых повесток нынешнего времени. Сергей Гунеев / РИА Новости.