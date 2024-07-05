CNN: следующие 48 часов будут иметь решающее значение для карьеры Байдена

Как указывается, после провала Байден «отчаянно борется» за спасение своей политической карьеры. Однако волна критиков, в том числе среди демократов и спонсоров партии, только усиливается, все большее число людей выражает сомнение в том, что президент сможет победить бывшего главу государства Дональда Трампа. По данным телеканала, после провала Байдена образ «бестолкового, слабого и борющегося изо всех сил» президента запечатлелся в умах 50 млн зрителей дебатов.