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Посольство России в Канаде назвало политику НАТО на Украине провальной

ВАШИНГТОН, 5 июл — РИА Новости. Политика НАТО на Украине обречена на провал, а будущего у альянса в этой стране нет, заявило в четверг посольство России в Канаде в своем аккаунте в соцсети X.

Источник: РИА "Новости"

Таким образом дипмиссия прокомментировала публикацию канадского МИД о том, что альянс не стремится к конфронтации с Россией, но намерен продолжать поддерживать Украину в защите ее суверенитета и территориальной целостности.

«Политика НАТО на Украине против народов Украины и России обречена на провал. В результате специальной военной операции Украина будет освобождена, денацифицирована и демилитаризована, а все демократические права и чаяния ее народов будут реализованы», — заявило посольство России.

В дипмиссии подчеркнули при этом, что «будущего у НАТО на Украине нет».

дипломатия
НАТО