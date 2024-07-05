Посольство России в Канаде назвало политику НАТО на Украине провальной

Таким образом дипмиссия прокомментировала публикацию канадского МИД о том, что альянс не стремится к конфронтации с Россией, но намерен продолжать поддерживать Украину в защите ее суверенитета и территориальной целостности.
«Политика НАТО на Украине против народов Украины и России обречена на провал. В результате специальной военной операции Украина будет освобождена, денацифицирована и демилитаризована, а все демократические права и чаяния ее народов будут реализованы», — заявило посольство России.
В дипмиссии подчеркнули при этом, что «будущего у НАТО на Украине нет».